老公上班帶「潤滑液」準備纏綿小三　人妻偷加朝天椒：一路小心

▲人妻發現老公外遇，在潤滑劑裡加「朝天椒」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

一名人妻在臉書上發文指出，發現老公在公司「偷吃」有小三，讓10年的婚姻信任就此破裂，但是他隨即「振作起來」，發現老公上班偷帶潤滑劑，就在裡面加料再原封不動放回公事包，並且微笑祝福「一路小心」。

原PO在匿名粉絲專頁「靠北婚姻2.0」發文表示，最近發現老公在公司偷吃，當下感覺到很難受很失落，十年的婚姻、十年的信任就這樣碎了！但是比起難過，更多的是不甘心。

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▲網友期待，偷腥人夫使用了加料潤滑劑會有什麼反應（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO接著說，隔天她趁老公出門上班前翻了一下公事包，果然在裡面有他愛用的潤滑劑，馬上用調理機把攪得細爛的朝天椒放進去搖一搖攪拌，然後再放進去，等他洗完澡出來後，雙手奉上 微笑向他說「一路上小心」。

網友在留言中表示，「這老婆的復仇好像很精采...來去買爆米花XD」、「應該在滴幾滴快乾的」、「我覺得瞬間膠讓他們永不分離，也是個不錯的選擇」、「我居然很期待下集」、「我比較想要知道那個女主角的會是怎樣的感覺」、「嗯....加辣椒會不會造成意外的舒服效果啊....讓我們繼續看下去」。

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