瞞妻養小三生子15年！渣夫挨告辯：已過追訴期…法官揪關鍵狠打臉

▲劉男與妻結婚30年中有一半以上時間竟背著老婆偷吃，甚至還與小三產下一子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台中報導

劉姓男子婚後竟不顧人夫身分，在外與李姓女子戀愛產子，2人關係還長達15年。劉妻2019年間經友人告知才知實情，遂崩潰至李女臉書查看，並截圖多張老公與小三和樂出遊、慶生的發文，上法院提告求償500萬元。台中地院審結，認為偷吃2人侵害劉妻配偶權甚鉅，審結判賠80萬元。可上訴。

劉男與妻1990年5月間結婚，至今仍未離婚，沒想到劉男卻自2005年起在外與李女另組家庭，2人甚至於2007年4月時生下一子。劉妻2019年10月間透過友人得知上情後，立馬前去查看小三以暱稱創設的臉書帳號，發現老公與李女在社群平台上不僅以夫妻互稱，還有多則一同出遊、甜蜜慶生的合影。劉妻痛訴，自己與先生結婚30年來，竟有一半以上時間被蒙在鼓裡，身心嚴重受創下遂決定向偷吃2人求償500萬元。

法庭上，劉男與李女承認彼此共同育有一子，但他們辯稱，會一起出遊是廠商招待給員工的，至於慶生畫面也非他們所上傳。劉男再稱，他為了補償妻子，2019年11月中已經把台中一筆土地（含上方建物）移轉給老婆，希望法官可以將此筆補償納入求償金額的考量。

台中地院審理時認為，劉男與李女行為已逾越一般男女間的交往行為，侵害劉妻的身分法益屬實，雖然被告方強調2人關係已維持超過10年，早已過侵權行為的法律追訴期時效，但法官指出，此狀況前提必須是「正宮已知情老公外遇超過2年」才行，由於劉妻是今年才發現遭背叛才提告，除非被告能再提出妻子早就知情的證據，否則難以翻盤，審結衡量雙方財力後，判他們須賠償正宮80萬元。可上訴。

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