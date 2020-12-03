開門免掏鑰匙！「一聲令下」秒解鎖　AiLock智慧鎖掀換鎖潮

▲AiLock智慧鎖獨家推出的Siri聲控開門，把進出家門變得更省時方便，成為不少民眾換鎖的新選擇。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

年關將近，過年返鄉或出遊的同時，難免會擔心家中的門禁出入無法掌控，所以為自己和家人打造一個安全的居所，已然是必要考量之一。



▲手指就是鑰匙，感應開門只要0.5秒。（圖／記者張凱喨攝）

手指就是鑰匙，感應開門只要0.5秒，但更厲害是，動動嘴「一聲令下」也能隔空解鎖，這是AiLock智慧鎖獨家推出的Siri聲控開門，把進出家門變得更省時方便，成為不少民眾換鎖的新選擇。



▲AiLock智慧鎖獨家推出Siri聲控開門。（圖／FamilyAsyst智慧管家提供）

消費者陳先生表示，傳統門鎖最常發生的困擾就是忘記帶鑰匙！「AiLock智慧鎖讓我們可以免去帶鑰匙的麻煩」，回家開門，只要伸出手指、辨識指紋，非常方便，還有全台獨家的Siri聲控開門功能，「有時候我大包小包進家門，不需要用到指紋，只要喊一聲，門就開了」；再者，家中沒人要請親友代為澆花、餵寵物，都可使用APP遠端開門，LINE會同步發出通知，就能掌握誰幾點幾分進出家門；除此之外，「它除了支援中英文，也支援台語跟客家話，就算家中長輩要自行設定，講台語也通！」



▲消費者陳先生大讚AiLock智慧鎖不只是方便，也能安心兼顧防盜。（圖／記者張凱喨攝）

不只在便利性上大為升級，AiLock智慧鎖還有關門自動上鎖、三段式不鏽鋼門鎖設計，以及防止小孩誤觸的內鎖，防盜、安全性相較於傳統門鎖也更嚴密，可說是細節滿滿的智慧管家，連「486團購網」也青睞。



▲AiLock智慧鎖有三段式不鏽鋼門鎖設計。（圖／記者張凱喨攝）

「像我們公司出入人數有幾十個人，門禁控管自然非常重要！」《486團購》發言人Jessica指出，公司不可能幫每個員工打一串鑰匙，也會擔心鑰匙複製外流等問題，但Ailock智慧鎖可以記錄超過百位員工的指紋辨識，用指紋開門，還能用APP分享權限的功能，輕鬆管理進出人員，而LINE也會通知並記錄，等於幫公司做了嚴密的出入控管；此外，它也兼顧了防盜功能，不鏽鋼的鎖夾，能防電擊棒破壞開鎖，下班或連續假期公司沒人時也不必擔心！



▲LINE會同步發出通知，幫公司做嚴密的出入控管。（圖／FamilyAsyst智慧管家提供）

除了居家空間和辦公場所，這波換鎖潮也吹到了演藝圈。「只能說我再也回去不了！我不要帶鑰匙啦！」像是GiGi和史丹利實際享受過AiLock智慧鎖帶來的安全與便利性後，也在《熱血史丹利大叔應援團》上真心向跟粉絲推薦，堪稱是一換就回不去傳統門鎖的最佳代表。



▲AiLock智慧鎖堪稱細節滿滿的智慧管家，連「486團購網」也青睞。（圖／記者張凱喨攝）

「因為這波換鎖潮，還有韓劇日劇推波助瀾，電子鎖的選擇也五花八門！」《486團購》發言人Jessica進一步說明，當初公司選擇AiLock智慧鎖，除了因為它的便利性和智能表現都相當不錯外，「價格也是很有競爭力」，大概2萬多就能無痛升級，又有免費安裝到好教你設定，裝設完還把現場清理乾淨，CP值跟服務都非常到位；此外，她也強調486團購合作的商品都是經過嚴格挑選，「想更換電子鎖的消費者，都歡迎來我們北中南的實體展示中心，有任何的疑問，現場的客服人員都會盡力來協助你！」



▲AiLock智慧鎖把進出家門變得更省時方便，成為民眾換鎖新選擇。（圖／記者張凱喨攝）

趕在年關前，幫家中門禁做最好的汰舊換新，為自己與家人買個安全與方便，也是給不平靜的2020一個最佳告別。