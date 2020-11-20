華航私菸案第3波！少將陳逸夫等77人認罪...緩起訴「繳庫245萬」

▲國安私菸案被告吳宗憲等13人先遭起訴，目前法院審理中。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，繼去年8月起訴國安局少校吳宗憲等13人後，今天做出第3波偵結，包括購買40條私菸的少將陳逸夫(已退伍)在內，77人因涉嫌逃漏稅，因他們都在犯後坦承觸法，檢察官20日給予77人都緩起訴1年處分，條件是必須各自繳納國庫，共計245萬7千元的處分金。

總統蔡英文2019年7月22日甫結束為期12天的「自由民主永續之旅」返台，下機即遭時任立委黃國昌踢爆，有國安官員隨團走私菸品，調查局進行攔查，當場查獲9420條私菸，創下桃園機場走私菸最大數量紀錄，引發社會譁然。

同年8月，台北地檢署首波起訴包括承辦免稅品團購的國安少校吳宗憲、張恒嘉以及華航空品處副總邱彰信（立委邱議瑩胞弟）等13人，目前正由法院審理中，另外6名買菸者認罪獲緩起訴；11月，檢方第2波偵結，包括前永和警衛室少將主任林國欽、「特勤郭雪芙」張嘉玲在內等27人，也獲得緩起訴。

2020年10月間，吳宗憲的劉姓女友人因大量購買350條私菸又不認罪，被依違反《稅捐稽徵法》提起公訴；經檢察官持續比對團購名單，並約談其他買家確認團購過程後，11月20日作出第3波偵結，包括陳逸夫等77名認罪的買家都獲得緩起訴處分，其中購買40條私菸的陳逸夫要繳交國庫2萬5千元，其他76人各要繳庫5千元到20萬不等金額，總計達245萬多元，且都需上法治教育課程。

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