加速數位轉型 台灣師大跨界整合

▲台灣師範大學參與2020臺灣教育科技展。（圖／台灣師大提供）

生活中心／台北報導

受疫情衝擊，教育界加速「數位轉型」，台灣師範大學以「跨國x跨域x跨校」為主題參加2020臺灣教育科技展，除展現台師大善用科技防疫、維持教學品質的韌性外，也分享在防疫校園、華語教學、運算思維、資訊科學、科學教育、AI應用素養課程等專業發展與研究成果，展現該校教育科技跨域整合的專業領導形象。

台灣師大於12月2日至6日在臺北世貿1館參與2020臺灣教育科技展-特色辦學區，該校兩位副校長另受主辦單位及教育部資訊及科技教育司分別邀請，於「防疫不停學專區」及「教育聯合展區」展示重要的研發成果：副校長宋曜廷SmartReading研究團隊的「數位華語文學習線上平台」、另一位副校長李忠謀研究團隊的「校園Day Pass」校園防疫工具及「運算思維推動計畫年度成果」。開展當天，宋曜廷與李忠謀、劉美慧教務長、張俊彥教授與許庭嘉教授等師長都親臨現場觀展，並與其他參展單位、觀展教育人員交流，相互學習。

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「防疫不停學專區」展出宋曜廷研究團隊研發之「SmartReading」適性閱讀學習平台，主打透過AI、大數據等科技應用，來分析學生閱讀能力與圖書難度分級，達成「適性閱讀、自律自主」目標。另外，「校園Day Pass」也來自李忠謀的研究團隊，透過校園APP即時掌握學生健康狀況，並作為校園實名管制利器，達到防疫不停學，在教育部師藝司攤位也同步展出此成果。

「教育聯合展區」展示該校李忠謀及資訊工程學系柯佳伶教授主持的「運算思維推動計畫」年度成果，讓教師及學生了解運算思維內涵，同時啟發學生對資訊科學的學習興趣，透過「運算思維動手玩」讓民眾體驗不插電的運算思維教學，並且藉由「程式設計前哨站」讓已有運算思維基礎知能的民眾，挑戰利用程式設計解決問題。

「特色辦學區」則包含戲說科學、AI2 Robot City、eMPOWER華語文全字詞教學平台、AES-HAN華語文寫作自動評分與回饋、SmartReading適性閱讀學習平台等區塊。其中戲說科學是由科學教育研究所張俊彥教授團隊研發，將議題與桌遊結合，同時透過雲端教室系統（CCR），完成寓教於樂目標。科技系許庭嘉教授團隊研發的AI2 Robot City則是利用麻省理工學院研發的MIT App Inventor人工智慧影像辨識工具，讓學生透過控制智能車機器人，培養運算思維能力。

SmartReading藉由連結「學生閱讀能力」與「書籍難度」可提高閱讀成就感，並培養學生的閱讀興趣，以達成適性閱讀。SmartReading運用AI分析學生閱讀能力，推薦適合的書籍，並協助學生擬定適性閱讀計畫、進行讀後評量，教師同時間可透過雲端追蹤、管理學生的學習歷程，適時給予回饋教學，最終達成提升學生閱讀能力目標。藉由此系統，學生不僅可以瞭解自己的程度與適合的書單，透過雲端紀錄成為一個自律自主的閱讀者，教師更能輕鬆掌握班級學習進程，以便調整教學方向。