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「信功」消防設備案　屏縣府：不要把政治髒水潑到無辜公務員上

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▲屏東縣政府觀傳處2日晚召開記者會說明消防單位今天檢查信功公司是兩度一次例行性消防業務 。（圖／縣府觀傳處提供，以下同）

▲屏東縣政府觀傳處2日晚召開記者會說明消防單位今天檢查信功公司是兩度一次例行性消防業務 ，左起防局長許美雪、發言人鄞鳳蘭、勞青處長黃鼎倫、衛生局長施丞貴。（圖／縣府觀傳處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府針對外界質疑消防局突襲信功公司消防安檢，2日晚間發表聲明，要求外界「不要把正常的消防安全檢查做政治操作」，辛苦的消防人員不服務政治，「不要把政治髒水潑到無辜的公務人員身上」。

縣府聲明全文：信功公司是列管的非甲類以外的工作場所，依規定兩年內必須辦理消防安全檢查一次，上一次檢查日期是2018年11月20號，已經滿兩年，本來就應該進行例行檢查。

信功委託的消防設備公司於11/27主動提出例行檢修申報，消防局同仁發現有缺失，依規定必須前往現場檢查，設備公司非常了解規定。

今天早上9時45分，縣府1999接獲民眾檢舉，針對信功的消防安檢、勞動條件表示有不合規定之處，消防局因此通知信功委託的于佑消防設備公司，對方表示，今天下午有空，才約定前往做例行的消防安檢。」

至於勞青處，則是錄案了解中。

另衛生局部分，因應明年的肉品標示， You you thing公視萱境內18家肉品進口公司之一，則在10月28日前往輔導。

最後強調，屏東縣政府的公務人員依法、有效率的處理行政業務，請不要把政治的髒水潑到無辜的公務人員身上。

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