林燕祝慰問重傷昏迷鐘姓護理師家屬　社會局開代收募款專戶協助家屬度難關

▲台南市議員林燕祝，前往安南醫院探視慰問車禍重傷昏迷的鐘姓護理師家屬，並陪同兩人一起出面感謝和回應外界關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝，前往安南醫院探視慰問車禍重傷昏迷的鐘姓護理師家屬，鐘女姐姐也哽咽表示，酒駕實在判太輕，大家才不會怕，但受害的，都是無辜的人，林燕祝也強調，酒駕肇事應該以等同故意殺人來判決，才能遏阻或減少酒駕發生。

鐘姓女護理師目前還在昏迷，生命徵象穩定，但還需要一週的觀察期。林燕祝2日一早就帶著慰問金到安南醫院慰問關心鐘母和其姐姐，並陪同兩人一起出面感謝和回應外界關心。

原本預訂12月8日開刀的鐘母已取消開刀，她難過表示，先生打零工、她因為要開刀，11月底才停掉工作，家裡經濟狀況不好，女兒在護校時就1人兼3份工，早上5時去早餐店，中午在學校工讀，放學再去上班，是個懂事的孩子，今年9月才從護校畢業到安南醫院上班，沒想到發生這樣的意外。

林燕祝說，鐘姓護理師月薪3萬多，要租房子、個人開銷、還要還學貸、給家裡生活費，連出事的機車都還在貸款中，如今家裡頓失經濟支柱，還要負擔龐大的醫藥費，亟需大家的關心，請社會局出面協助。社會局科長允諾盡力協助，並開立代收款專戶接受各界善款並代開收據。

安南醫院程正鑫醫師表示，還好有戴安全帽，頭部沒有受傷，但因撞擊力量太大，還是有嚴重腦水腫，已進行腦部手術，目前腦壓還是很高，用低溫療法讓腦消腫，但還是昏迷狀態，預定一週後再進行左手和右大腿骨折手術，院方會盡力來照顧這位同事，不過因在到院之前，腦部缺氧長達10分鐘，造成腦部一定的損傷，後續需要長期照顧，對家裡的經濟的確是很大的負擔。

社會局提供之募款帳號資訊如下：銀行名稱：「臺灣銀行台南分行」帳號：「009045094215」戶名：「臺南市政府社會局代收款專戶」，匯款時務請註明：指定「1201鐘姓特境家戶案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，代收日期：109年12月2日至110年2月2日止。



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