弱勢家庭遇重病醫療陷困境　台南市議長郭信良慰問送暖

▲台南市議長郭信良率Ingay Tali、李中岑等議員前往潘家致贈慰問金5萬元及2床毛毯，助潘家人度過眼前難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區潘姓市民為中低收入戶，經濟狀況不佳，長女日前因甲狀腺風暴，呼吸心跳一度中止，為替長女治病，家境雪上加霜，議會得知消息後，郭信良議長24日上午與Ingay Tali、李中岑等議員前往潘家致贈慰問金5萬元及2床毛毯，助潘家人度過眼前難關，副議長林炳利及黃麗招議員也由服務處代表出席關心。

郭信良議長指出，潘先生曾一度失業，現在工作仍不穩定，潘太太則是臨時人員，收入有限，但兩人除了要奉養兩老，還有3個尚在就學的孩子要撫養，生活實在不易。這次潘先生的長女因病不僅在加護病房搶救，還裝設葉克膜治療，醫藥費支出驚人，實在不是潘家所能負擔，所以除了發放慰問金，也邀集安南區長葉誌明、原住民事務委員會尤天鳴主委及社會局科長一同來關懷潘家。

潘先生長女原是大二學生，患有甲狀腺亢進，因病情控制不佳，引起甲狀腺風暴，導致急性心衰竭及神經病變，至今右手仍顫抖無力，需要復健，也因此休學在家。郭信良議長勉勵潘女好好休養，不要灰心喪志，日後再努力完成學業，才能讓家人放心。

社會局表示，已為潘家申請救助金，也正協助潘家申請為低收入戶。郭信良議長強調，這次議會和市府一同來關懷潘家，希望讓他們感受到來自社會各界的溫暖，並且盼望潘家早日走出目前的困境，日後能進一步達到自給自足，相信潘家未來一定會更好。

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