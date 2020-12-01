檢調學甲採挖爐碴地　林燕祝提案要求市府主動清查30萬噸爐碴流向

▲台南市議員林燕祝在議會臨時動議提案，建請市府繼續追查地主郭再欽約30萬噸爐碴流向，且適時公布追查結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



針對台南學甲土地再被檢調挖到爐碴，台南市議員林燕祝在議會臨時動議提案，建請市府繼續追查地主郭再欽約30萬噸爐碴流向，且適時公布追查結果；如查獲非法掩埋或使用，亦應移請台南地檢署偵辦。

林燕祝表示，2015年8月17日她就開記者會點名民進黨中執委、市黨部財務長郭再欽名下所有學甲區土地等47筆土地遭非法掩埋爐碴，但環保局在2015年9月22日事業廢棄物管理稽查紀錄卻僅記載「未發現異物」、「現為級配舖面，該址為工業用地，預計做為工廠使用」、「現場空地（住宅區）」等語，並未查獲非法掩埋爐碴。

林燕祝說，市府很丟臉，登記在郭再欽名下所有學甲區興業段61地號土地於11月30日經台南地檢署會同環保局等機關現場開挖，發現地下埋有爐碴，顯見她在2015年間早就指出有非法掩場爐碴的情形，不僅環保局未積極開挖以證其實，郭再欽亦以得過且過的心態消極不從事清運及說明事實。

林燕祝進一步指出，郭再欽收受約40萬噸爐碴，迄今查獲非法掩埋爐碴只有約10萬噸，尚餘30萬噸並未說明去向；既然台南地檢又再查獲非法掩埋等情，足證該剩餘30萬噸爐碴可能也是遭郭再欽非法掩埋他處，市府自有繼續追查之必要，又倘若後續發現有非法掩埋或使用之情形，亦應移請台南地檢署偵辦。

台南市議長郭信良原本決議「送市府研辦」，但經林燕祝強烈要求，郭議長裁決「照案通過」，備詢的市長黃偉哲也表示，林燕祝議員提案內容之外，相關47筆土地，市府也要全面清查，若有不法，該移送台南地檢署就移送。



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