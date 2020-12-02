「姆苟日記」女大生中鏢…男同學恐慌奔驗血！全校僅1社團未陣亡

圖、文／鏡週刊

中國女大生賣淫事件延燒，校方展開調查，但曾與女大生接觸過的男同學依舊止不住恐慌，紛紛去醫院驗血測愛滋。有校內同學加碼爆料，據說校內幹部「全部陣亡」，除了與主流團體較無接觸的動漫社。

中國浙江農林大學（以下簡稱「浙農林」）近日傳出一名剛入學的夏姓女大生，因性成癮和經濟需求下海賣淫，還在微博以「姆苟日記」的名義分享交易過程，日記直白露骨，更因為記述恩客從富二代班長、足球隊長到校外人士而令外界咋舌。事件爆發點是有傳言道夏女感染愛滋而被退學，校內大批男同學恐慌，奔走醫院驗血。

浙農林校方在事件爆發後於微博表示，經查證，該微博用戶確為校內一年級新生，在家長陪同下，正於某精神科醫院住院治療，學校也已經成立工作小組調查，一旦發現違法亂紀情事，將嚴肅處理。

「姆苟日記」帳號隨後遭移除，不過冒出另一個疑似是夏女本人開設帳號，鄭重發表5點聲明，包括澄清自己並未感染愛滋，也並未被退學，只是休學接受心理治療，但沒能平息恐慌，未經證實的消息滿天飛。

夏女身材姣好，近日又有浙農林學生爆料校內幹部幾乎都與夏女有過性交易，更有疑似是學生群組的聊天內容被截圖傳出，不過該爆料也點出校內清流：「所有社團的幹部都陣亡了，除了動漫社。」中國網友聞訊爆笑表示：「女菩薩都不會恩澤的社團」「是二刺蝟（二次元）沒錯了」「愛看動漫的孩子不會變壞，因為壞朋友看不起他」「能活到最後的臭宅才是最強的！」

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