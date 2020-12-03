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「兩岸企業家峰會年會」台北廈門連線　陸委會：支持合規交流

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▲▼2019 兩岸企業家紫金山峰會,汪洋,蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019年在南京舉行兩岸企業家紫金山峰會，汪洋會晤蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

兩岸企業界最高層級交流—兩岸企業家峰會年會，將於9日在台北、廈門兩地連線舉辦，台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長、大陸全國政協主席汪洋均將透過視訊致詞。對此，陸委會發言人邱垂正3日說，政府支持符合對等尊嚴、合於規範、不設任何政治前提的兩岸經貿交流。

邱垂正說，政府支持合規交流的立場不會改變，但對於任何兩岸交流活動，本會都會提醒與會國人，要注意兩岸條例的相關規範。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）

兩岸企業家峰會年會過往在每年11月初登場，於兩岸輪流舉辦，但在政治因素、新冠肺炎疫情的影響下，時間一再延宕，甚至傳出暫停舉辦；近日，福建省台辦已正式發出公告，邀請台商報名，通知年會將在8、9日，分別於台北、廈門兩地連線舉辦。

按照流程，年會9日開幕式上，兩岸企業家峰會年會台方理事長蕭萬長、陸方理事長郭金龍都將透過視訊，在兩地會場發表致詞，而大陸全國政協主席汪洋，也料以影片或視訊方式致詞。

規劃上，兩岸企業家鋒會設有綜合合作交流、資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業暨青年創業等8個產業合作推動小組，平日就會不定期召開對接會議，並於年會上報告工作成果。

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