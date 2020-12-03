《東南衛視》續錄政論節目　陸委會：已無在台設演播室情形

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）



記者陳政錄／台北報導

陸媒《東南衛視》2名駐台記者在台違規製播節目，於7月遭驅逐後，近日改與網路平台合作《台海百家說》談時政，引發爭議。對此，陸委會3日說，經上月通知後，現陸媒已無在台設演播室、租用攝影棚的情形，至於邀台灣來賓上網路平台評論時政，將會同主管機關了解，過程是否違反兩岸條例及相關法律。

根據《台海百家說》畫面，僅有台灣來賓露臉，評論兩岸時政，不見大陸主持人或記者身影，有媒體報導，節目製播疑似仍由駐台陸媒記者，或在地人士協助製播。

邱垂正3日說，由於駐台陸媒記者若參與政論節目製播，與申請入台採訪許可目的不符，亦有陸媒在台租用攝影棚製播節目，因此11月17日，陸委會已洽請文化部通知陸媒駐點記者，經了解，現已無陸媒在台租用攝影棚，錄製政論性節目情形。

但對於陸媒改以網路平台製作節目，或進行其他管道的合作，邱垂正說明，這方面陸委會正和相關單位了解當中，另陸媒若與相關媒體、國人合作，內容是否違反兩岸條例及相關法立規定，或有接受中共指示、資助等行為，將依法妥適來處理。

至於駐台陸媒提出換班輪替需求，邱垂正說，政府支持兩岸新聞、媒體正常往來交流的立場不變，惟2月6日起，對於陸籍人員來台，因防疫採取緊縮措施，全面暫緩兩岸專業人士交流，陸媒也包含在裡面。

他說，有關於陸媒記者駐台輪調問題，政府將配合整體防疫政策，納入各類人士入境考量，本於迫切性、分流分眾、井然有序的原則逐步調整相關作法，若有個案特殊需求部分，歡迎陸媒記者向主管機關提出申請。

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