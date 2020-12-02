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搶拿胭脂紅新杯裝！「OK CAFÉ」升級登場　莊園咖啡豆每口都有核桃香

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▲▼OK CAFÉ升級莊園豆。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK CAFÉ升級了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

搶攻黑金商機！看準台人1年可以喝掉6億杯外帶咖啡商機，OK mart宣布「OK CAFÉ」升級了，攜手華人首位拿到巴西ACS認證咖啡師，打造全新風味的OK CAFÉ，這次嚴選巴西伊帕內瑪莊園日曬豆，每一口都能喝到帶有核桃、堅果香氣，不會過酸也不苦，無論是美式還是拿鐵都要讓民眾喝了覺得「這杯很OK」，尤其包裝也特意換上質感胭脂紅色，時尚到不行。

台灣超商平均每13秒賣出一杯外帶咖啡，每人則平均每年喝掉131杯咖啡，看準喝咖啡需求逐漸提高趨勢，OK mart將「OK CAFÉ」再升級，找來華人首位拿到巴西ACS認證咖啡師，從挑選咖啡豆開始進行層層把關，打造出最新的OK CAFÉ，選用巴西莊園級「伊帕內瑪莊園日曬豆」，烘焙過後帶有太妃糖及苦甜巧克力風味，不管是喜歡喝純粹的美式咖啡或是喜歡加了牛奶的拿鐵，通通都能喝到核桃香氣，讓人忍不住一口接一口。

▲▼來來超商總經理魏國志。（圖／記者蕭筠攝）

▲來來超商總經理魏國志。

除了咖啡豆不一樣之外，這次也全面提升咖啡品質，耗時半年時間將全台門市咖啡機進行調整，確保每一位消費者在任何一間門市，都能喝到一模一樣的「OK CAFÉ」，這次咖啡包裝也從原本白色杯款變成質感紅色，就是要讓咖啡控喝得好也兼顧時尚，即日起正式上市，來來超商總經理魏國志也表示：「這杯咖啡很OK，希望大家喜歡！」

▲▼全家第五波單品咖啡。（圖／業者提供）

▲全家第五波單品咖啡。（圖／業者提供）

另，全家近日的單品咖啡也推出第5波風味「印度巴巴不丹」，選用印度巴巴不丹吉里山豆種並採中深烘焙，整體風味帶有李子的柔和微酸以及巧克力醇厚，還有焙茶烘烤茶香，趕緊來嚐鮮。

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