全家集點寶可夢迷必收！皮卡丘行李箱、100公分卡比獸抱枕超萌

記者林育綾／台北報導

寶可夢迷暴動了！全家便利商店今（2）日起推出新一波「寶可夢全店集點活動」，結合出遊與居家耍萌2大主題，皮卡丘、傑尼龜、卡比獸、小火龍等人氣角色都上場，包括18吋皮卡丘行李箱、收納組、自動傘，還特別為牌卡玩家設計皮革製高質感收納盒。另外也可用直購價將100公分卡比獸大抱枕帶回家，圓滾滾的外型，躺在肚皮上超柔軟！

▲全家便利商店推出新一波「寶可夢全店集點活動」。（圖／全家提供）

全家表示，因應國旅和微旅行熱潮，12/2至1/2全新一檔寶可夢集點活動，推出一系列適合國內旅遊的必備品，包括18吋「說閃就閃行李箱」，正面使用黃色皮卡丘的配色，搭配耍萌表情，背面則是俏皮的尾巴，另設有防盜密碼鎖，安全又吸睛。還有「束束順利旅途三件組」可裝隨身小物、鞋子、衣物使用，共2款造型。

▲寶可夢「暖呼呼雙層帶蓋隨行杯」、「我要收服你卡牌收納盒」。（圖／全家提供）



「暖呼呼雙層帶蓋隨行杯」則針對環保意識抬頭推出，使用皮卡丘以及伊布的療癒姿態環繞瓶身，喝水時也能裝可愛。「乾乾好自動摺疊傘」皮卡丘款，將寶可夢躍上傘面外層，傑尼龜款則是設計在傘內，不只可方便撐起，也讓下雨煩悶心情獲得童趣氣息。還有「錢滾錢零錢包」除了可隨身收納零錢之外，還能將飾品做收納，外出攜帶也方便。

▲「乾乾好自動摺疊傘」皮卡丘款，將寶可夢躍上傘面外層，傑尼龜款則是設計在傘內。（圖／全家提供）

「撐住你遊戲墊」平整攤開後可成為小朋友的遊戲地墊，還可利用外層的束繩快速將玩具打包，居家或外出攜帶都方便。另外，也特別針對寶可夢卡牌玩家推出「我要收服你卡牌收納盒」，以精靈球造型設計樣貌，搭配皮革製成高質感的外觀，滿足大小朋友收藏的童心，使用800點或是購買任一寶可夢卡牌商品，加價329元即可入手。

▲「錢滾錢零錢包」除了可隨身收納零錢之外，還能將飾品做收納，外出攜帶也方便。（圖／全家提供）



另外為了滿足消費者想收藏，卻沒有點數可以兌換的遺憾，特別將絨毛系列商品規劃為免點數、可直接預購方式，首推「100公分卡比獸大抱枕」，圓滾外型，躺在肚皮上超療癒，即日起可至FamiPort預購，售價2599元；另「皮卡丘尾巴抱枕」使用絨毛布表面以及柔軟的填充物，抱起來超抒壓，售價699元；同步也推出7款「寶可夢角色吊飾」包含皮卡丘、伊布、卡比獸、耿鬼、百變怪、小火龍、果然翁，消費者還可挑選自己喜愛的寶可夢收藏，售價129元。

▲100公分卡比獸大抱枕、皮卡丘尾巴抱枕可直購。另有「撐住你遊戲墊」、「說閃就閃行李箱」、「束束順利旅途三件組」集點送。（圖／全家提供）

而即日起至12/29，凡購買端架指定商品任2件，或寶可夢卡牌任2件、20元以上指定飲料任2件，即可加價39元換購寶可夢購物袋1個。

▲全家聖誕節限定商品。（圖／全家提供）



強攻年末送禮商機，7-ELEVEN也自今日起至12/27推出全新一檔集點送活動，推出學生跟上班族適合的實用單品「掛繩證件套」及「托特手提袋」；同步也推出為期一個月的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，超過30項獨家禮品提案，滿足消費者在交換禮物、聖誕派對的需求，包括每年備受矚目的金莎巧克力「聖誕水晶球」，而今年樂天小熊也獨家推出聖誕包裝及「小熊造型水晶球」，12/1至12/29期間更有指定糖果零食飲料「2件8折、3件77折」優惠。

▲7-ELEVEN全新一檔集點送活動12/2登場，同步也推出為期一個月的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

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