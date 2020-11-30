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IG爆紅、超逼真「地瓜麵包」北區超商才有！加碼收限量寶可夢咖啡杯套

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▲▼全家推逼真地瓜麵包、寶可夢咖啡杯套、超夢幻Let`s Café星空小屋。（圖／業者提供）

▲全家推超逼真地瓜麵包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必須搶吃、搶拍、搶打卡！瞄準浪漫聖誕節即將到來，「全家」Let's Café及私品茶強勢推出超萌限量「寶可夢主題杯套」，將療癒的皮卡丘、傑尼龜、胖丁、可達鴨、小火龍等7角色全換上聖誕裝，並設計成3款不同組合杯套，可愛到不行。同步還推出現在IG正夯的超擬真「地瓜QQ麵包」，紫色地瓜造型吸睛度十足，而且只在北區限定才吃得到。

▲▼全家推逼真地瓜麵包、寶可夢咖啡杯套、超夢幻Let`s Café星空小屋。（圖／業者提供）

▲3款寶可夢杯套十分可愛。

▲▼全家推逼真地瓜麵包、寶可夢咖啡杯套、超夢幻Let`s Café星空小屋。（圖／業者提供）

▲超夢幻Let`s Café星空小屋。

搶攻聖誕節商機，全家找來童年偶像「寶可夢」助陣，打造3款限量超萌咖啡杯套，杯套上可是印有皮卡丘、傑尼龜、胖丁、可達鴨、小火龍等共7人氣角色，換上應景聖誕裝扮的模樣，超欠收藏，12月2日限量登場；而即日起至1月3日更特地在信義區商圈打造「Let's Café星空小屋」，透明玻璃屋吸睛度十足，內部擺上沙發、暖爐點燈，打造聖誕節的療癒氛圍，絕對要衝打卡。

▲▼全家推逼真地瓜麵包、寶可夢咖啡杯套、超夢幻Let`s Café星空小屋。（圖／業者提供）

▲超可愛的紫色「地瓜QQ麵包」。

另搶搭近期韓國系麵包正夯，全家也推出可愛、擬真又美味的「地瓜QQ麵包」，使用特製QQ粉加入麵糰，內餡是台農57號烤地瓜泥，表面再沾上紫薯粉，整顆超擬真的地瓜造型好看又好拍，12月9起於北區超過2000間門市限定販售，另外還有「地瓜起司燒麵包」、「金黃甜薯塔」等，12月2日搶先上市。

▲▼7-ELEVEN自12月2日起全新一檔集點送活動登場，同步也推出為期一個月的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11自12月2日也推出起全新限時1個月的聖誕主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

7-11則於12月1日起推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，有多款獨家「聖誕限定商品」，像是附有麋鹿髮箍的巧克力禮盒、聖誕樹造型的棉花糖等零食，更精選迪士尼、寶可夢、角落小夥伴等超人氣肖象躍上糖果包裝、食玩或是實用的生活小物，最低不到百元就能入手。

其中，超可愛的「迪士尼造型磁鐵置物袋」，每款皆附專屬聖誕卡片與掛繩，尤其臉部是強力磁鐵，可以作為留言板或是置物袋，不管是放在辦公室還是家裡都療癒到不行，把握機會搜集起來。

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