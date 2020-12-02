開放跨店取、冷熱互換！超商連5天「單品咖啡買6送6」　全品項第2杯7折

▲全家好咖日又來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

年末大回饋！又到了全家超商每月固定的「好咖日」了，這個月優惠加碼延長至5天，即日起至12月6日「單品咖啡買6送6」，且不限冷熱、開放寄杯也能跨店領取，把握機會搶囤；另即日起至12月15日還有Let's Café全品項第2杯7折優惠。

全家這個月的1日限定「好咖日」祭出中杯單品美式、拿鐵買6送6優惠，且加碼延長至5天，即日起至12月6日只要使用全家APP即可進行購買，每位會員單品咖啡限購6組，一共可買到最多60杯，且開放寄杯、也可自由互換冷熱，咖啡兌換至2021年2月28日止。

▲即日起至12月15日還有Let's Café全品項第2杯7折優惠。

全家自2017年找來日本咖啡大廠UCC打造「單品咖啡」，目前已推出4種不同地區、風味咖啡，且近日再推出第5波單品「印度巴巴不丹」，選用印度巴巴不丹吉里山豆種並採中深烘焙，整體風味帶有李子的柔和微酸，以及巧克力醇厚，還有焙茶烘烤茶香。

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