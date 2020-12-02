成功攔阻400萬　彰警＋行員連線堵詐騙...網路投資交友常有詭

▲彰化田中警分局到轄區各大金融機構宣導詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今年有1名婦人緊急到銀行要匯款60萬元，給自稱是「女兒」的車手，去年還有一名鎮民要投資，匯款上百萬元，全被行員及彰化田中警分局及時攔阻，2年來已經追回近400萬元，有鑑於此，田中警分局各派出所所長日前到轄內全部金融機構執行防詐騙宣導，希望在警民合作下，能減少民眾被騙造成財產損失。

▲假投資金融機構暫時圈存流程。（圖／翻攝自內政部警政署刑事警察局）

打開田中警分局臉書粉專，大多數都在針對車手詐騙案類、手法、年齡層及被害金額逐一分析說明，並根據165防詐騙專頁內容教導民眾，要小心網路(FB、IG)看到投資、輕鬆賺錢貼文，或在交友網站、交友APP認識網友慫恿投資，甚至是宣稱「保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚」，這些都要小心是詐騙。

宣導活動中，警分局更提醒臨櫃提款的各項徵兆，遭詐騙之民眾不分職業及學歷，只要遇不常使用金錢的長者突然前來解除定存、保險契約，或是貸款鉅額的民眾，都可能是遭受詐騙的對象。

分局長鄭頴聰表示，為預防詐騙案件發生，仍需金融機構第一線行員幫忙加強向民眾宣導，如發現類似上述的情境，臨櫃辦理人員應立即提高警覺、多關懷提問，並儘速通知警方到場了解，惟有透過警民合作防範，才能有效防止民眾遭詐騙。

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