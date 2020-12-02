搶銀行金庫炸大洞！巴西30歹徒火力超強　挾「人肉盾牌」撒錢逃逸

▲此次搶案是聖卡塔里納州史上最大宗搶案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西南部城市克里席烏瑪（Criciúma）1日凌晨發生重大武裝搶案，持槍蒙面嫌犯炸開銀行金庫洗劫，襲擊當地警局總部並在隧道縱火，阻止安全部隊增援，挾持多名人質當作「人肉盾牌」，得手後搭乘一輛輛黑色汽車逃逸，遺留許多現金鈔票在街道上，民眾見狀急忙衝上前撿走。現已知至少30人涉案，迄今尚無嫌犯被捕。

▲當地人形容，搶案過程猶如電影情節，嫌犯手中不但有炸彈，還有火箭筒。（圖／路透）

綜合BBC、路透報導，當地午夜過後傳出多聲槍響，多名武裝分子針對當地一間銀行分行發動襲擊搶劫，同時控制當地街道，約莫30名蒙面嫌犯身穿黑衣搭乘10輛車現身，持有重型武器、設置手機遙控炸彈，拖延警方行動阻止增援。

Início do assalto em Criciúma pic.twitter.com/4eKCf4LWwp — Favela Caiu no Face RJ (de ) (@FCNFRJ) December 1, 2020

武裝嫌犯封鎖各大道路出入口，襲擊當地警局總部，並在隧道內焚燒汽車，脅迫至少6名人質坐在銀行附近的路中央充當人牆。依據當地居民目擊說法，建築物頂樓甚至出現多名狙擊手；另據Globo電視台取得的畫面，銀行金庫被炸出一個方形大洞，犯罪份子黑色車隊最終得手逃逸。

Scary scenes from Criciuma Brazil tonight (dec 1st 2020)pic.twitter.com/14WeZ2XcTb — Ocupa Rio (@OccupyRio) December 1, 2020

聖卡塔里納州軍警發聲明表示，這場槍戰持續將近2小時，至少2人中彈，其中1人為警察，傷勢嚴重。此外，嫌犯離開現場後，該市某區域有許多鈔票散落在地上，當地民眾爭相上街搶錢。

警方現階段仍不清楚武裝嫌犯搶走的確切金額，但已知街道散落約莫30萬巴西幣，且有4名居民因企圖佔據裝有81萬巴西幣的錢袋，遭到逮捕。

▼ 當地警局也遭到襲擊，外牆出現多個彈孔。（圖／達志影像／美聯社）