餐廳推廣LINE Pay！業務搶闆娘手機「逼改私人密碼」　超扯行徑曝

▲男子自稱是業務，向餐廳推廣LINE Pay合作，還提出2項不合理要求，疑似想藉此詐騙竊取個資，官方也做出回覆了。（圖／當事人授權提供）

記者陳羿妏／新北報導

新北土城11月30日一名男子自稱是行動支付平台的業務，到一家義大利麵餐廳推廣業務，但過程中卻二度提出不合理要求。餐廳許姓負責人今（1日）向《ETtoday新聞雲》表示，男子不但要她將私人LINE密碼更改為指定密碼，還要求授權刻印印章，且推廣過程連紙本合約都未拿出，當下察覺有異，認為可能是詐騙便拒絕對方。

許女提到，她與老公在土城一同經營義大利麵餐廳，採現金消費制，前陣子有想過要申辦電子支付，方便店內客人付款，因此當時男子前來時自稱是業務，身上掛著「街口、LINE pay、悠遊付」的圖案識別證，便決定聽看看男子的說法。男子向店家稱「申辦免月租費，一個月僅抽成2.2%」，許女聽完說明後決定申辦，男子便遞出基本資料表格。

許女表示，她按照指示填寫過程中，男子卻突然拿走她放在桌上的手機，以「半強迫」方式要求她將LINE密碼更改為指定密碼，讓她相當疑惑「平台怎會需要我私人的密碼」，但男子卻回「只需要審核期更改，1至2禮拜就可改回來」，但她仍存疑，並沒有讓男子更改成功。

令許女感到誇張的是，當時男子還以合約流程複雜為由，直接替她在「授權刻印印章」欄位上打勾，聲稱這樣做可讓平台方便作業，而她想到說明過程全是男子口頭敘述，並無實質紙本合約，便要求男子提出紙本合約、名片再談後續合作，不過男子一度以「沒帶」、「放車上」為由，想拿手機截圖來搪塞她，但並未得逞，許女最後沒有簽約，便讓男子離去。

許女當下因未釐清是否遭詐騙，所以並未報警，但她詢問LINE pay官方後，官方表示「將請業務單位清查看看，也提醒勿任意給出、更改密碼」，而許女事後也將男子給的表格撕掉丟至垃圾桶內，提醒大家要多留意類似情形，避免受騙。

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