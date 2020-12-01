桃園少輔院管理員遭打頭！　2生不服管教移送少年法庭

▲已改名為誠正中學桃園分校的桃園少年輔育院，28日再傳2名學生趁亂攻擊管理員事件，校方強調已依規定移送少年法庭處理。（圖／翻攝自法務部網站）

記者沈繼昌／桃園報導

隸屬法務部矯正署誠正中學桃園分校（桃園少輔院）再度傳出2名學生攻擊管理員事件，據指出，高一的周姓與呂姓學生28日下午疑因不滿管教問題，趁開放學生洗衣與晾衣打開舍房時、管理員不注意之際出手攻擊管理員頭部等處，因管理員正在值勤，因此校方依規定將2學生移送少年法庭偵辦。

誠正中學桃園分校16歲的周姓與18歲的呂姓學生，上月28日下午5時許，管理員開放學生洗衣、晾衣打開舍房後，2名學生突然徒手攻擊管理員頭部，但隨即被其他管理員壓制，遭打的管理員頭部出現挫瘀等傷勢，隨即赴醫院驗傷。

據了解，案發前天周姓少年趁機拆掉舍房鐵床並破壞水龍頭，當時引發自來水四處噴發，管理員曾當面告誡訓斥，並要2人清理乾淨，引發周質疑，懷疑管理員總是針對他，才夥同18歲呂生攻擊管理員；校方指出，遭打傷的管理員是在值勤中遭攻擊，2名學生攻擊管理員被依妨害公務罪疑函送少年法庭處理，傷害部分則尊重管理員是否提告，管理員目前傾向不提告。

誠正中學桃園分校共收容204名接受感化教育學生，以收容15歲至21歲少年、成年因案感化教育者，今年7月間才發生霸凌事件，10月間又傳出學生不滿熄燈管教暴動，接連的學生不服從管教問題，甚至傳出攻擊管理員事件，校方擔憂造成模仿效應，希望司法單位能協助發揮矯正學生感化教育功能。

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