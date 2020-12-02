陸官場新規「不能敷衍組織」　黨員輕忽違紀下場慘

▲大陸中央紀委國家監委發出警告，身為黨員幹部不准「敷衍組織」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸官場開始清查違紀違法現象，近日中央高調宣布，身為黨員幹部如果被約談不准「敷衍組織」。根據大陸中央紀委國家監委網站今（2日）消息指出，組織幹部談話函詢不是普通的談話談心，被約談者不能敷衍應付、隱瞞欺騙違紀行為，「否則後果很嚴重。」

文章指出，《中國共產黨黨內監督條例》明確規定，紀檢機關「接到對幹部一般性違紀問題的反映，應當及時找本人核實，談話提醒、約談函詢，讓幹部把問題講清楚」。

▲大陸黨員違紀遭約談必須認真對待。（圖／翻攝 大陸中央紀委國家監委網站）

大陸中央紀委國家監委指出，從實踐情況看，還是有一些黨員幹部不把談話函詢當回事，把平時敷衍應付工作的態度拿來應付組織，以「不認識」、「不存在」、「不知情」消極應對。有的人自以為是，覺得組織好糊弄，企圖蒙混過關，或矢口否認，或避重就輕、欺騙隱瞞，對黨不忠誠不老實，結果一而再、再而三錯失組織給予的機會。

近日，雲南省紀委監委連續通報10起敷衍應付談話函詢典型案例，都是黨員幹部對黨組織多次談話函詢無動於衷、我行我素，最終受到大小不一的輕重處分。大陸中央紀委國家監委甚至強調「是執迷不悟還是迷途知返，黨員幹部可得好好掂量掂量。」

據了解，大陸今年1至9月，全國紀檢監察機關共談話函詢26.7萬件次，去年前三季度全國紀檢監察機關談話函詢25.9萬件次，同比增長3.1%。另外，為了打擊「拍馬屁」文化，大陸中央紀委國家監委特別強調，黨員幹部不當「馬後炮」，不做事後諸葛亮。隨時保持政治清醒，在防止和糾正各種形式「低級紅」、「高級黑」，要在政治做個明白人、老實人。