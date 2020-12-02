澳洲總理槓上陸外交部　電視台主播發文「我替他道歉」

▲澳洲籍大陸廣東廣播電視台主持人Hazza，替澳洲總理向大陸道歉。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

澳洲政府日前證實，包含現役和前任在內有19名士兵，因涉嫌殺害39名阿富汗平民遭到刑事起訴。大陸外交部發言人趙立堅在個人推特上刊發一張諷刺漫畫，敦促澳洲對最近的戰爭罪指控進行調查，遭到澳洲總理莫里森（Scott Morrison）公開指控要求大陸道歉。根據大陸觀察者網報導指出，最後，先道歉不是澳洲總理，而是一位澳洲籍的電視台主播。

對於趙立堅言論，莫里森30日公開譴責，要大陸立即道歉且移除圖片，並稱趙立堅的推文「不僅噁心且令人反感」，「這令人不齒，沒有任何藉口可以合理化這樣的行為。大陸政府應該為這則推文感到羞恥。」大陸官媒《人民日報》發表評論文章回擊，「澳洲無理指責，十足虛偽。」

▲ 廣東廣播電視台主持人Hazza 道歉文。（圖／記者翻攝 Hazza推特）

這場外交大戰還沒落幕，趙立堅推文昨晚出現一條感性道歉留言，引起大陸網友高度關注。內文寫，「尊敬的趙立堅，今天（我）作為澳大利亞人感到非常慚愧。非常抱歉。這十年來一直在努力促進中澳關係。今天是我第一次真正考慮放棄澳洲的國籍了。我十年前離開的澳洲和今天的澳洲完全不一樣了。我都不想回去了。我為您致敬，為您付出的一切致敬。希望我國領導能夠向您學習，這樣世界才能和平繁榮富有。對不起。」

觀察者網報導稱，這位留言的網友是生活在大陸多年的廣東廣播電視台主持人Hazza。個人微博簡介顯示他出生於1990年，被平台認證為廣東廣播電視台主持人。今年年初疫情爆發後，Hazza就從澳洲出發返回廣州工作，口罩上還寫著「中國加油！」他經常轉發自己的節目視頻及信息，抒發對大陸的看法，並回應網友質疑。

▲ 廣東廣播電視台主持人Hazza 多次發表個人看法。（圖／翻攝 CGTN網站 ）

對於澳洲要求大陸道歉事件，Hazza多次在推特發表個人看法，也曾質問莫里森：「你為了一條推文要求道歉簡直是瘋了。替澳洲的誹謗向大陸道歉吧。說真的，我們是不是失去理智了？」

Hazza也曾在大陸官媒CGTN新聞留言串表示「替他道歉」。此時此刻，他作為澳洲人「感到非常非常羞愧」，「以前，每次有機會回家我都會很興奮，現在我一點都不想回去，甚至是想放棄我澳洲的國籍移民到其它的國家。我感到震撼，都想哭。我愛的澳洲去哪了？」

發出文道歉留言後，Hazza引起中外網友鼓勵，有人表示「這不是Hazza的錯，該反省的是那些無恥政客。」也有極端的澳洲網民稱他是「叛徒」，還有大陸網友故意諷刺Hazza，留言「提款密碼：我愛中國」、「外國人致富代碼：我愛中國」。