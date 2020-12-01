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習近平：加強涉「國家安全」的知識產權、核心技術保護

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▲▼11月25日，習近平出席在北京召開的中共中央軍委軍事訓練會議。（圖／新華社）

▲中共總書記習近平。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

中共中央政治局11月30日下午，就加強知識產權保護工作舉辦學習會議，總書記習近平提出，要加強事關「國家安全」關鍵核心技術的自主研發和保護，依法管理涉及國家安全的知識產權對外轉讓行為；同時，完善知識產權反壟斷、公平競爭相關立法和政策，形成正當有力的制約手段。

據《新華社》報導，習近平說，新中國成立後，知識產權事業不斷發展，走出了一條中國特色知識產權發展之路，知識產權保護工作取得了歷史性成就，全社會尊重和保護知識產權意識明顯提升。

他提出，要加強知識產權保護工作頂層設計、法治化水平，加強地理標誌、商業秘密等領域立法，以及強化民事司法保護，研究制定符合知識產權案件規律的訴訟規範，和提高知識產權審判質量和效率，提升公信力，以及行政和司法裁判標準統一、加大刑事打擊力度、宣傳教育等。

值得注意的是，在中美就5G等領域關鍵技術引發角力的同時，習近平也強調，要維護知識產權領域國家安全。

他說，要加強事關國家安全的關鍵核心技術的自主研發和保護，依法管理涉及國家安全的知識產權對外轉讓行為；要完善知識產權反壟斷、公平競爭相關法律法規和政策措施，形成正當有力的制約手段。

習近平表示，要推進中國知識產權有關法律規定域外適用，完善跨境司法協作安排。要形成高效的國際知識產權風險預警和應急機制，建設知識產權涉外風險防控體系。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

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