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曾盼台訂《難民法》　浸會大學方仲賢遭20港警上門拘捕

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▲▼香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

▲香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

記者陳政錄／綜合報導

曾盼台灣政府訂立《難民法》、聲援港人的香港浸會大學學生會署理會長方仲賢，於2日再度被港警拘捕，他被指控妨礙司法公正、拒絕被捕及藏有攻擊性武器。浸會大學學生會指出，上午7時，共有超過20名香港警務人員上門，方仲賢已被帶至沙田警署，學生會強烈譴責港府持續打壓社運人士的行為。

方仲賢過去積極參與香港「反修例」示威運動，鼓勵學生參與集結，自己也投身其中。他曾於2019年8月6日，因涉嫌藏有攻擊性武器被警方拘捕過。

▲▼香港反送中示威，民眾用雷射筆聲援被逮的浸大學生會會長方仲賢。（圖／路透）

▲去年香港反修例示威期間，民眾用雷射筆聲援被逮的浸大學生會會長方仲賢。（圖／路透）

當時，方仲賢被搜出身上有10隻長約18公分的「雷射筆」，被認為是挑釁警察的工具，但學生認為「買雷射筆不違法」，事後大批市民及學生包圍深水埗警署要求放人，雙方爆發衝突；時隔一個月後，方又於同年9月3日的旺角衝突中，被警方指「身上有不屬於自己的財物」，以盜竊罪拘捕。

對於方仲賢今天再次被香港警察拘捕，香港浸會大學學生會2日在臉書上發文表示，方仲賢被控罪名為妨礙司法公正、拒絕被捕及藏有攻擊性武器，超過20名警務人員上門拘捕，現人正處於沙田警署。該文說，「自《國安法》立法，港共政權大舉進行清算，肆意拘捕不同異見者，白色恐怖籠罩我城，人人自危。」

▲▼方仲賢。（圖／取自澎湃新聞）

▲方仲賢多次參與示威活動。（圖／取自澎湃新聞）

浸會大學學生會表示，對香港警方之濫捕行為，予以最強烈譴責，本會要求警方馬上釋放方仲賢，並停止濫捕香港義民。

值得注意的是，方仲賢去年12月曾提出，希望台灣政府訂立《難民法》，有明確的機制能協助港人，並指若民進黨只是口頭說「支持香港人抗爭」，而沒有具體作為，難免會讓人產生聯想，是否有「只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票之嫌。」在台灣引發輿論撻伐。後來，他緊急發文澄清，說同屬遭迫害的一方，希望台灣人、香港人停止內訌，開始互相扶持，香港人對台灣人民的支持絕對是無限感激。

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