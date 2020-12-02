探測月球處女地　陸嫦娥五號著陸「凶險風暴洋」

▲嫦娥五號成功著陸月球表面。（圖／翻攝 微信公眾號「中國探月工程」）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家航天局最新消息指出，嫦娥五號探測器於1日23時11分，成功著陸在月球正面西經51.8度、北緯43.1度附近的預選著陸區，並傳回著陸影像圖。大陸官媒央視大幅報導這次任務亮點，首先嫦娥五號落月點至今沒有人探測過，堪稱是「月球最險峻地方」，這次帶回2公斤的月球土讓有助於後續科學研究。

報導指出，嫦娥五號成功著陸後，開始進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，將正式開始持續約2天的月面工作，採集月球樣品。科學家們認為，著陸在此是十分明智的選擇。從地球上看起來，這裡更像是廣闊、黑暗的熔岩平原。這裡還從未有過任何人類探測器到訪過的足跡。

▲ 嫦娥五號登月採集土讓樣本（圖／翻攝 央視）

據了解，大陸嫦娥五號的落月點仍屬月球探測「處女地」，是月球上最大的月海風暴洋北部的呂姆克山脈附近，周圍有1300米高的火山群，環境之險峻。科學家認為，這一區域比起之前美國和前蘇聯落月採樣的區域，從地質上來說，可能存在比較年輕的玄武岩，如果能獲得這裡新的樣本，將有助於推進對月球火山活動和演化歷史的認識。

根據大陸媒體觀察者網指出，這裡和嫦娥三號在月球虹灣著陸點的緯度基本相當，根據研究成果，這塊區域形成的地質年代較短，約37億年。根據任務計劃，這次嫦娥五號計劃在月球獲取2公斤左右的樣品並帶回地球。

該報導稱，從嫦娥一號到嫦娥四號多次任務的技術積累，希望在嫦娥五號月球採樣任務中能夠達到公斤級的目標。為了保證任務的成功，並結合火箭運載能力，採樣2公斤是一個較為合理的結果。

▲國家航天局探月與航天工程中心副主任探月工程三期副總設計師裴照宇。（圖／翻攝 央視）

國家航天局探月與航天工程中心副主任探月工程三期副總設計師裴照宇表示，「我們以兩公斤作為輸入去設計探測器，這個探測器就達到了8.2噸。如果我們要增加樣品的量，整個探測器很多指標都會增長，就會超過火箭的運載能力。」

裴照宇說，嫦娥五號任務的主要目標是完成月球採樣並返回。當著陸器成功著陸月球表面後，要在有限時間里完成地形勘察、鑽取和表取等多項工作。儘管設定了2公斤的採樣量，但這並不能作為最終衡量任務成敗的標準。