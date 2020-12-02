攜程出現疫情後「首季度盈利」　陸旅遊復甦帶動營收季增

▲攜程營收嚴重受疫情衝擊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸線上旅遊平台龍頭「攜程集團」第3季淨營收達55億元人民幣，年減48％，但季增73％，歸屬於股東的淨利潤由虧轉盈，錄得16億元，為今年爆發疫情以來首季度盈利，並超過去年同期的7.93億元。

根據攜程發布的第3季財報，攜程的營收構成上，得益於中國國內市場的復甦，報告期內，攜程第三季度各項營業收入雖然比去年下降，但跟上一季比較，卻增長不少。

數據顯示，攜程住宿預訂營業收入25億元，年減40％，季增98％；交通票務營業收入19億元，年減49％，季增66％；商旅管理業務營業收入2.82億元，年減16％，季增74％。此外，因7月中旬「跨省遊」重新放開，攜程第三季度旅遊度假業務營業收入3.26億元，年減80％，季增151％。

數據顯示，在國內旅遊市場的復甦紅利加持下，今年三季度攜程短途酒店預訂量年增約20％，大陸「十一」期間，攜程住宿預訂整體GMV（Gross Merchandise Volume，成交總額）也年增10％以上，同時，本地酒店GMV也比去年增長50％以上。

攜程董事會執行主席梁建章表示，2020年第三季度，全球旅遊行業繼續受到新冠疫情大流行的壓力，但近幾個月來多數的國內主要業務線已經恢復到疫情前水平，中國市場的快速復甦再次顯示出旅遊業的強大韌性。

梁建章指出，近期疫苗的研發進展令人鼓舞，在見證了中國市場的成功復甦後，期待著更多的全球市場將重啟旅行活動。

梁建章提到，國際市場仍然是攜程增長的動力，「這一點並沒有被疫情所改變，短期內，攜程會以深耕國內作為戰略基礎，確保產品服務能抓住復甦趨勢的機會；同時，也將密切關注全球市場動態，確保攜程的技術架構能靈活快速地應對國際變化。」

攜程首席執行官孫潔則說，攜程將繼續保持精簡運營，同時合理調配資源，從而抓住市場復甦的機會進一步獲取市場份額。

對於第四季度的業績，攜程預計，由於新冠疫情造成的持續負面影響，今年第四季度淨營業收入將年減37％至42％。