　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎自行車旅遊年！原16億經費將「倍增」　交通部局處首長接力環島

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部長林佳龍出席自行車活動。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部長林佳龍出席自行車活動。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將明年訂定為自行車旅遊年，現已開始進行多項整備計畫，交通部長林佳龍今日出席「2020友善自行車台灣快樂行出發大集結」活動，他表示，四年發展計畫經費原定16億元，為了提供更好的軟硬體，行政院核定倍增經費，串連各部會發展更好的自行車騎乘環境。

林佳龍表示，自行車不只是產業、運動、公共運輸與國際競賽項目，也是旅遊時最方便的選擇之一，為了整備自行車旅遊年，希望交通部的同仁，尤其是各局處首長，可以進行環島體驗，同時進行體檢，結合民間業者交流，準備明年的自行車旅遊年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼西拉雅單車極限活動今明兩天展開。（圖／觀光局提供）

▲▼明年是自行車旅遊年。（圖／觀光局提供）

▲▼西拉雅單車極限活動今明兩天展開。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，台灣是自行車製造大國，且我國國土不大、人口密集，自然美景豐富，有大城有小鎮、有山有海、有農村有都市、有客家庄有原住民部落，加上天氣不會太冷，一年四季都能騎車環島，希望旅客以時速15公里的速度前進，邊騎車邊與環境融為一體，更能深度旅遊，而大眾運輸都可結合自行車，出遊也能更暢通無阻。

林佳龍表示，我國自行車路線多元，近年來推動已有一定成果，疫情後的觀光交通部很看好自行車，因此提出自行車四年發展計畫，經費原定16億元，不過為了提供更好的軟硬體設施，行政院允許經費倍增，並集結跨部會的資源，如結合農委會的水圳加入自行車路線中，希望未來能針對自行車騎乘環境建立統一規範，讓旅客可以更安全舒適的騎車。

ET快訊
孫生毀容！　全身抽搐崩潰哭：我像怪物
月領息10萬！　他50歲提早退休：要用對方法
快訊／今新增9例境外移入！　下午記者會說明
200天無本土案例！美國網友PO「移居台灣指南」　在論壇火了
林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去被起底！真的有兇的本錢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

迎自行車旅遊年！原16億經費將「倍增」　交通部局處首長接力環島

網購裙子！一拆開包裹「手整個黑的」　她見全分解：錢不要省

立委轟政績用騙的！林佳龍稱「搞錯了」：春節國旅補助搭機也適用

快訊／續爆9例境外移入　指揮中心1400臨時記者會說明

寄件用「i郵箱」更便宜！12/1起寄國內包裹48元起　取件不到30秒

科大迎新「四女爽圍一男」！　5人真實身分曝光

2021請假攻略！請4天就能爽爽連休12天　八大連假一次曝光

烏魚全身是寶！專家傳授必吃「4部位」：有豐富賀爾蒙口感似豆腐

「12月交通新制」上路　汽車載貨掉落加重罰、臨停接送兒童有新規

好市多黑五「3天1999掉剩999」　連原價也改！苦主怒退再買沒折扣

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

情侶「不心動挑戰」！超真實反應　他見性感正妹...嘴角失守臉爆紅

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

迎自行車旅遊年！原16億經費將「倍增」　交通部局處首長接力環島

網購裙子！一拆開包裹「手整個黑的」　她見全分解：錢不要省

立委轟政績用騙的！林佳龍稱「搞錯了」：春節國旅補助搭機也適用

快訊／續爆9例境外移入　指揮中心1400臨時記者會說明

寄件用「i郵箱」更便宜！12/1起寄國內包裹48元起　取件不到30秒

科大迎新「四女爽圍一男」！　5人真實身分曝光

2021請假攻略！請4天就能爽爽連休12天　八大連假一次曝光

烏魚全身是寶！專家傳授必吃「4部位」：有豐富賀爾蒙口感似豆腐

「12月交通新制」上路　汽車載貨掉落加重罰、臨停接送兒童有新規

好市多黑五「3天1999掉剩999」　連原價也改！苦主怒退再買沒折扣

伊朗核武之父「中彈垂死」畫面曝！機關槍狂掃射　車內染一片血紅

人妻健身房內被「囂張襲胸」　色狼教練喊冤：妳也可以摸我啊～

抗氧化力最強！天冷吃薑「超狂優點」曝　醫推：生理期腹痛也有效

「沒有倒車顯影會停車嗎？」網熱論　老司機狂吐槽：看螢幕不會停

台南善化慶安宮作公益　助警增設路口爆閃燈減少交通事故

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！　凱咪曝平口胸罩彈開主因：是女生都知道

老翁路倒台南柳營山區農路　警平安救護助返家

喬妹偏愛7款時尚單品　短洋裝、純黑高領輕鬆掌握女神的穿搭品味

「馬刺冠軍射手」告別13年NBA生涯　回家鄉義大利打球

獨／高雄9男狂砸賓士影曝！追傳播妹不成...嗆「我也可以X你」

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

國三生神複製《鬼滅》水之呼吸　聯絡簿成最強繪本

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

新娘討6600請吃小火鍋　她一查15年前禮金傻了

科大迎新「四女爽圍一男」！　5人真實身分曝光

全聯驚見「夜市神級小吃」！內行：已吃8盒

「薪水60K」活得更奢華？他揭真相網淚噴

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

她下海堅守處女身：純愛遙不可及

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

夫吃軟飯！婆婆不給離婚嗆「拿出碩士生的智慧」

叫UE餐點放門口　他錯愕：直接消失

北台4縣市大雨濕冷探14℃　更強冷空氣下週來襲

更多熱門

相關新聞

環花東國際自行車賽花蓮登場　踏遍海岸與縱谷

環花東國際自行車賽花蓮登場　踏遍海岸與縱谷

邁入第20個年頭的「環花東國際自行車大賽系列」，將於11月28日在花蓮與台東盛大登場，共有逾2000名國內外車友共襄盛舉，和今年KOM登山王挑戰台灣總冠軍黃冠霖、藝人宋城希等自行車同好馳聘在花東山海水雲間。花蓮縣長徐榛蔚表示，參加的是勇士、完賽的是英雄，預祝賽事圓滿順利。

台灣觀光宣傳影片　奪麥哲倫金獎

台灣觀光宣傳影片　奪麥哲倫金獎

柯文哲加碼觀光補助12/24起跑　自由行平日住宿每房每晚折1000元

柯文哲加碼觀光補助12/24起跑　自由行平日住宿每房每晚折1000元

單車極限活動登場！路線含4水庫

單車極限活動登場！路線含4水庫

女騎士趕著上班...撞自行車害婦人捲進砂石車！

女騎士趕著上班...撞自行車害婦人捲進砂石車！

關鍵字：

觀光自行車

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

瑤瑤曬超音波照：生命得來不易

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

彰化某科大「4妹繞體」迎新！校方證實了

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面