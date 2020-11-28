迎自行車旅遊年！原16億經費將「倍增」　交通部局處首長接力環島

▲交通部長林佳龍出席自行車活動。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將明年訂定為自行車旅遊年，現已開始進行多項整備計畫，交通部長林佳龍今日出席「2020友善自行車台灣快樂行出發大集結」活動，他表示，四年發展計畫經費原定16億元，為了提供更好的軟硬體，行政院核定倍增經費，串連各部會發展更好的自行車騎乘環境。

林佳龍表示，自行車不只是產業、運動、公共運輸與國際競賽項目，也是旅遊時最方便的選擇之一，為了整備自行車旅遊年，希望交通部的同仁，尤其是各局處首長，可以進行環島體驗，同時進行體檢，結合民間業者交流，準備明年的自行車旅遊年。

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▲▼明年是自行車旅遊年。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，台灣是自行車製造大國，且我國國土不大、人口密集，自然美景豐富，有大城有小鎮、有山有海、有農村有都市、有客家庄有原住民部落，加上天氣不會太冷，一年四季都能騎車環島，希望旅客以時速15公里的速度前進，邊騎車邊與環境融為一體，更能深度旅遊，而大眾運輸都可結合自行車，出遊也能更暢通無阻。

林佳龍表示，我國自行車路線多元，近年來推動已有一定成果，疫情後的觀光交通部很看好自行車，因此提出自行車四年發展計畫，經費原定16億元，不過為了提供更好的軟硬體設施，行政院允許經費倍增，並集結跨部會的資源，如結合農委會的水圳加入自行車路線中，希望未來能針對自行車騎乘環境建立統一規範，讓旅客可以更安全舒適的騎車。