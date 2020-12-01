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游錫堃建議旅行業調整體質　掌握未來國境開放旅遊先機

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▲▼立法院長游錫堃接見中華民國旅行業品質保證協會黃金祥榮譽理事長一行。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃接見中華民國旅行業品質保證協會榮譽理事長黃金祥。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃1日表示，國際旅遊考量到國民健康安全，要等到各國疫情趨緩才有機會，他也建議旅行業者可以多多提出建議，研擬相關方案提供行政部門或立法委員協助研商對策，而業者也可在此期間調整體質，未來國境開放時就能掌握各國旅遊市場先機。

游錫堃院長今1日在民進黨立委李昆澤、賴瑞隆、立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲等人的陪同下，接見中華民國旅行業品質保證協會榮譽理事長黃金祥一行7人。

游錫堃表示，黃金祥代表旅行業，希望立法院協助處理因疫情衝擊而損失甚鉅的旅遊光觀產業，他建議旅行業代表可以盡量表達想法提出建言，商請立法委員邀集相關部會研擬相關協助方案。

 黃金祥指出，在游錫堃擔任行政院長時，對中小企業發展議題相當關心，今天率隊拜會的目的，是為了讓大家瞭解旅行業對台灣國際行銷貢獻良多，透過旅行業者的介紹，讓國外的朋友認識台灣並豎起大拇指，每一位同業人員都是小兵立大功。他說，現在疫情嚴峻，大家最關心的是如何解決，希望立法院站在監督政府的立場，針對觀光旅行產業問題給予協助。

中華民國旅行業品質保證協會理事長許裼哲表示，政府雖然協助業者推出安心旅遊補助方案，但僅對短期紓困有即時性的幫助，對於明年國際旅遊是否開放，旅行業首當其衝，公司人才不斷流失，許多業主咬緊牙關撐住企業，但面臨明年第一至三季的旅行業是否復甦，仍然憂心忡忡，希望政府多多協助旅行業，讓國內經營悠久的旅行業者可以永續經營。

此外，台北市旅行商業同業公會理事長吳志健則認為，相關部會推出的補助方案雖然立意良善，但卻因為條件限制而無法嘉惠旅行業人才，旅行業主建議政府在此疫情衝擊的非常時期可以放寬更多補助規定及條件，讓觀光人才不斷鏈，同時減輕政府及業主的財源壓力，共創三贏的局面。

李昆澤回應，目前疫情影響的不僅是國內旅遊產業，國際情勢也相當嚴峻，美國政府首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）甚至認為2021年底前不可能恢復到疫情之前的生活。

李昆澤也提到，國際航空運輸協會（IATA）預測要2024年才有望恢復疫情前水準，台灣政府不斷因應疫情發展規劃補助方案，包含延長安心旅遊補助，在疫情還未解封之前，除了依靠政府的補助，建議旅行業者也可以藉機建立各縣市的旅遊品牌及路線，作為長期國旅規劃的基礎。

賴瑞隆則認為，台灣雖然守住這次的疫情，也在今年報復性國內旅遊創下不錯的成績，但是明年復甦期間可能至少要到第四季才有望，旅行業者如何挺過這個難關，他將邀集相關單位一起研議明年的因應方案，也希望旅行業藉此調整體質，讓復甦後的觀光產業有更強的能量。

對此，游錫堃表示，未來疫苗的成效還是未知數，國際旅遊考量到國民健康安全，要等到各國疫情趨緩才有機會，他建議在座的代表可以多多提出建議，研擬相關方案提供行政部門或立法委員協助研商對策，而業者也可在此期間調整體質，未來國境開放時就能掌握各國旅遊市場先機。

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