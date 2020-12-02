國小課照涵蓋率不足！北市22.4%最高、南市10％墊底　托育盟要求達30％

▲托育盟呼籲，收托率應提升至涵蓋國小學童總人數的30%。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

托育催生聯盟今（2日）舉行記者會，公告各縣市公立國小課後照顧涵蓋率，調查發現，以平日學期間的服務為例，台北市的「涵蓋率」22.4%最高；台南市10.4%，意即每10位孩子中，只有不到2位學童享有國小課後照顧服務，六都以外縣市的涵蓋率，更不到10%，只有8.01%。

托育盟發言人王兆慶指出，共托育服務各階段都是抽識、排隊、量能不足，6-12歳國小課務尤其能見度有限。但共實無論6-12歳或2-6歳公共托育的問題都是一樣的「課後照顧收托時間與家長工時不相容」，平日早早就下課，寒暑假又間不符合家長需求的公共托育服務，形同沒有服務，家長難以兼兒，認為台灣的公立國小課後照顧服務的量能還需要再加強。

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托育盟呼籲，教育部應擴大國小課後照顧班量能，四年内收托率應提升至涵蓋國小學童總人數的30%；各縣市教育局處應完善課後照顧開辦時間，符合家長正常工時需求。

另外，托育盟也呼籲，教育部應完善公立國小課後照顧班相關統計，含區分自辦、委辦的開辦班級數、辦理人數、提供服務的時間，以及服務人員勞動條件等，有效掌握服務建置狀況；國小課後照顧服務應為公共托育服務的一環，請行政院修正「我國少子女化對策計畫」，將國小課後照顧納入，並設定具體達成指標。

對此，教育部回應，108學年度公立國民小學計2,596校，經查共計1,841校辦理兒童課後照顧服務班，約達7成，其中學校自辦計1,635校，委辦計206校。總計约32萬7,390學生參加，另國教署也補助低收入戶、身心障礙及原住民等三類學生參與本服務之費用。未來將持續協助各地方政府持續開辦服務，並宣導開辦時間應盡量配合家長上班時間，以協助學生課後照顧問題。

