公托驚爆「烏龜虐童」！壓頭放2隻臉上輪流爬　3惡師教師節起訴

▲3名托育員為了懲罰男童不吃飯將烏龜放在他身上亂爬。（達志／示意圖）



記者陳豐德／新北報導

新北市樹林區的文林公托中心5月爆發虐童案， 3名托育員涉嫌掐脖、虐童，甚至還聯手將一名男童固定在座位上後，把男童頭部往後扳，將大隻、小隻烏龜放在男童臉部、身體亂爬，教師節28號當日新北地檢署依照強制罪將3名教保員起訴。

檢警調查，陳姓、康姓、林姓女老師為新北市樹林區文林公托可愛班托育員，今年5月8日上午11時許，因可愛班的男童不願配合吃飯，托育員就拿烏龜嚇他「不吃飯就要拿烏龜了」等語，最後看男童仍不聽話，就真的拿了2隻烏龜到男童面前。

林女先把男童固定在座位上後，把他的頭部往後扳，陳女放出小烏龜在男童腳邊爬行，她接著跟康女分持兩隻烏龜在男童身上爬竄，男童被嚇得六神無主，回家後家長發現異狀後氣得提告，而全程都被監視器給拍下。

檢方認為3名托育員對未滿18歲的男童犯罪，故依強制罪嫌起訴，並請求依兒童及少年福利與權益保障法規定，建請加重其刑。

此外3人也被新北市社會局告發，有拉扯其他孩童脖子、將孩童懸空搖晃，或是打哭後又置之不理等情事，但檢方調查後發現其他孩童身上沒有明顯傷勢，也沒有明顯證據能證明3人對孩童有「食不使飽」、「病不使醫」或「傷不使療」，認定尚不構成凌虐罪，應由公托中心的主管機關依權責辦理。