成立「社區公共托育家園」　徐榛蔚自豪：花蓮擁有五星育兒環境

▲▼縣長徐榛蔚視察公共托育家園與洄瀾親子館，對於改裝後場域讚譽有加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為優化花蓮托育環境，並提供兒童舒適優質場所，花蓮縣政府社會處委託台灣公益社會實踐協會辦理「花蓮市社區公共托育家園」，並於今年竣工驗收且立案完成，本月5日已開始召募宣傳，將於9月7日開始收托營運。

縣長徐榛蔚在社會處代理處長陳加富與台灣公益社會實踐協會祕書長蔡美燕的偕同下一同視察未來花蓮市公共托育家園與洄瀾親子館，對於改裝後場域讚譽有加，並期待能減輕家長育兒壓力，提供親子友善場域。

「育兒雖然辛苦，但不再孤單，有我們的陪伴。」徐榛蔚一一視察公共托育家園、洄瀾親子館等場域，並針對周圍綠美化與無障礙設施等進行建議，未來也將持續優化軟硬體設備，以更符合育兒需求。

▲公共托育家園已竣工驗收立案完成，開始召募宣傳規劃收托營運。

徐榛蔚表示，花蓮縣絕對擁有優質友善的五星育兒環境，我們戮力將花蓮縣打造成為適合孩子，適性探索的空間、並強化家長育兒支持系統，協助家庭發展與支持家庭的另一管道，希望能提供給需要托育的家庭們多元選擇。

花蓮市社區公共托育家園及洄瀾親子館皆設置於花蓮社會福利館分別為一樓與四樓，親子館主要辦理專業、整合式托育資源，並辦理多元親職課程與親子活動，強化家庭育兒能量；公共托育家園則是以早期介入機制，提供嬰幼兒自主探索學習優質環境，打造0-6歲的嬰幼兒一處智慧友善的空間。

►他奶奶的美麗小秘訣