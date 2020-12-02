農委會曝美豬進口「每公斤78.9元」　加拿大豬在台灣具價格優勢

▲農會主委陳吉仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

美豬進口後，將衝擊產值709億的台灣養殖業，然而農委會只給出4頁的衝擊影響評估，另外，農委會也在報告中指出，加拿大進口豬肉每公斤均價61.3元，仍較美國進口豬肉每公斤均價78.9元有價格優勢。

農委會提供的「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對養豬產業影響報告」，內容包含影響評估跟因應措施，全文共4頁。農委會指出，經查美國豬肉含萊劑與不含萊劑的售價，兩者差異不大，而加拿大進口豬肉每公斤平均售價為61.3元，而美國進口豬肉每公斤平均價格為78.9元，加拿大較具價格優勢，因此，開放萊劑豬肉進口後，仍將回歸由各進口國彼此競爭我國冷凍豬肉市場。

▲農委會在報告指出，加拿大進口豬肉較美國進口豬肉，有價格優勢。（圖／農委會提供）

另外，在未來的「因應措施」部分，農委會提出三大策略，分別為：（一）強制肉品產地標示，提升國人消費信心；（二）國內養豬堅守不用萊劑，積極開拓海外市場 ；（三）成立百億養豬基金，治本推動養豬產業全面升級。

農委會特別針對「百億養豬基金」進行說明，未來這筆基金將會用於保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制保險、輔導養豬場現代化升級、滾動檢討法令鬆綁或調適、推動屠宰場現代化升級、策略性擴大出口拓銷台灣豬、學校營養午餐全面使用國產可溯源食材、多元整合行銷養豬產業。

面對立委的質疑，農委會主委陳吉仲1日在立法院說明百億養豬基金，他說，政府也已準備130億要讓養豬產業永續發展，比日本還厲害，台灣的豬肉可以出口，日本是不能出口的。

農委會評估報告結語的部分指出，養豬產業一直是台灣農業單項產值最高的產業，各種豬肉產品深受國人喜愛，從全面防堵非洲豬瘟到正式脫離口蹄疫疫區，台灣養豬產業已進入下一個里程碑，正穩健邁出轉型升級的堅定步伐。

農委會強調，在產官學研各領域的齊心合作下，用心建構養豬國家隊，發揮產業加值效益最大化，確實提高育成率、降低生產成本、改善經營環境、擴大外銷佈局，確保產業永續競爭力，透過政府完善配套措施，在優先確保民眾飲食安全無虞及強化養豬產業發展前題下，持續提供給所有消費者最好的台灣豬肉產品。

對於這僅僅4頁的影響評估報告，蔣萬安1日在立法院質詢時痛批，4頁有3頁在講無關衝擊的事情，衝擊影響評估應該包含國產豬市場變化趨勢、飼養戶數會不會大幅下降、開放豬內臟進來，對國內市場有無影響、進口豬跟本土豬價格落差會不會加大等議題，結果，最後結論還寫預估開放後，國人飲食習慣改變所以影響有限，「這是蘇貞昌領導的行政團隊寫的報告，你寫得出來我看不下去啊」。