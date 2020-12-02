女登北大武山滑落邊坡撞頭　消防空勤總隊吊掛下山送醫

▲屏東縣消防局會同空勤總隊直升機將傷者送下山送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

徐姓女子與先生及親友3人攀登北大武山，1日下午回程時，途經登山步道7公里處不慎滑落邊坡受傷，屏東縣政府消防局獲報會同警方、林務人員上山搜救，2日大早申請空勤總局直升機將救下山，送醫治療。

▲▼送醫治療、上山救人。

據悉，受傷的56年次徐姓女子與先生兩人及一名親友共3人申請於11月30日至12月2日攀登北大武山，不慎返途滑落受傷。

消防局於昨天下午14時32分受理泰武鄉北大武山難救助勤務，報案人表示他們一行二人前往北大武登山，回程時其中一人於登山步道7公里處不慎跌落邊坡受傷，請求救援。

▲▼攙扶傷者至休息處休息、上山救人。

消防局立即派遣第二大隊、特搜大隊、泰武分隊及義消特搜隊共計9車18人攜帶山難救助及急救裝備前往救援，由第二大隊副大隊長林世斌擔任現場指揮官，並通知林務局及警察局人員前往協助，接觸傷者時回報53歲女性傷者，意識清楚，頭部及肢體外傷，有頭暈、腰痛、肢體無力等現象，但尚可緩慢行走，因天色已暗，先護送傷者前往檜谷山莊過夜休養。

今（2）日凌晨4時，現場搜救人員回報因患者傷勢加重、不良於行，若步行或搬運下山恐耗時甚鉅，擔心傷者因頭部外傷導致不可預期的突發狀況，故申請直升機協助吊掛傷患。消防局連絡空勤直升機於早上8時7分順利將傷者吊掛至消防局特搜大隊直升機停機坪，並由長治分隊救護車將傷者送往屏東基督教醫院救治。

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