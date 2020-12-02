差10秒綠燈！「屁孩華麗左轉」無視警察　下場超療癒：收紅炸彈囉

▲原PO親眼看到小屁孩被員警開罰單。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

目睹小屁孩闖紅燈左轉，下秒療癒發展讓網友笑歪！一位男網友在臉書《爆廢1公社》貼文，說當時警察在一旁等紅燈，差10幾秒就要變綠燈，結果就有一個騎著白色機車的年輕人「華麗闖紅燈左切」。果不其然，這一轉就引起警察注意，馬上響起警笛聲去追人開單。結局讓原PO不禁笑呼「年輕人終究是年輕人……」

「孩子，還差10幾秒就綠燈。明知波麗士大人在旁等綠燈亮，你就這樣騎著小白華麗闖紅燈左切」，這位網友文中以第1人稱視角講述這件事，「想必然波麗士大人怎不擔心你的安全，熟悉警笛聲響起晚安曲，你只能默默收下政府給的紅色炸彈。」

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最後男網友以一句「年輕人終究是年輕人」做結尾，並在留言處透露「我只是聽到一旁店家有人笑翻了」、「當他被攔到，一群人笑死」，而且其實對方看起來年紀已經不小了，「這樣真的也很危險。」

貼文一出，結局讓其他人紛紛留言大呼痛快又療癒，「自動送業績給波麗士大人」、「屁孩沒在怕的啦～」、「又是跟梁靜茹借勇氣」、「年輕人就是太衝動了」、「我是看到阿姨，沒戴安全帽在警察面前紅燈右轉，然後就被開單了」、「感謝捐款給國庫」、「他浩呆嗎」、「是眼睛選擇性失明啦！」