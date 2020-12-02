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內埔女外出超商購物3hrs未回　警30分鐘在土地公廟尋獲

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▲屏東縣內埔警分局新北勢派出所莊汶鈺與謝廷駒在土地公廟前找到孫女，家人感謝警察及土地公幫忙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局新北勢派出所莊汶鈺與謝廷駒在土地公廟前找到孫女，家人感謝警察及土地公幫忙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣梁姓女子，外出超商購物，3小時未返家，家人擔心報警，內埔警方獲報，在她住家附近路段、巷弄搜尋未果，計畫擴大搜索範圍，此時，警方巡邏車在一土地公廟前發現一女子臉部朝外，不像祭拜土地公模樣，上前關心，果然是要找的孫女，連絡家人接回。

內埔警分局新北勢派出所日前接獲鍾姓婦人臨櫃報案，稱梁姓弟媳於16時離家，至19時仍未返家，該所立即派遣備勤警員莊汶鈺與謝廷駒前往找尋。

由於報案人指梁女鮮少長時間在外，警方研判應於村內迷途，就在住家附近路段先行搜尋、來往的人車仔細查看，也深入社區內的小巷弄找，惟仍不見她的蹤影。

就在警方考慮擴大搜尋範圍時，警車恰好經過一座土地公廟，廟旁有1名女子背對道路，莊員見女子動作不像是專門前來祭祀，主動上前關心，沒想到就是要找的梁女，旋即聯絡鍾婦前來接回。

家屬供稱，梁女平日會至附近超商買東西，惟當日下午出門後，遲未等到梁女返家，因擔心安危遂報警，幸得警方熱心協尋與土地公保佑，才能平安找回家人。

分局長蔡耀順肯定莊、謝2員秉持同理心協助家屬搜尋，並在最短時閃內找到人，積極服務值得仁學習；呼籲民眾，家中如有身心障礙人士，應注意渠動向，避免發生危險，也提醒民眾如發現疑似身心障礙者在外遊蕩等情事，可撥打110或該分局勤務中心（08-7796801）進行通報，警方將派員前往關心。

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