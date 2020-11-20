蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

▲蘇震清被起訴收賄2580萬元，反指被檢方變造證人錄音檔。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

立委蘇震清涉嫌收賄2580萬元遭起訴收押，蘇妻大動作在舉行記者會，質疑檢方把證人、承認行賄的李恆隆錄音變造當證據，懷疑有隱匿偵訊過程，對此，北檢表示，1套錄音設備故障產生雜訊，另1套全程錄音沒問題，李恆隆本人都從沒質疑過錄音被變造，檢察官指早預期會被潑髒水，希望立院多給預算更新硬體。

台北地院密集審理立委集體收賄案，20日開庭提訊涉嫌收賄金額最高的蘇震清到庭，他表示，與太流前董座李恆隆間的金流，都是朋友借貸，且早在2017年就還清了，質疑檢方變造李恆隆的偵訊錄音，目的是要將他定罪、妖魔化。

▲蘇震清妻子廖靖汝質疑檢方刻意妖魔化蘇震清。（資料照／記者李毓康攝）

檢察官黃嘉妮當庭反駁表示，北檢偵查庭內有2套錄音、錄影設備，其中蘇震清和律師質疑的影音檔，是因設備問題，收音部分出現了43分鐘的雜訊，不過影像連貫正常，而另1套純錄音的收音完全沒問題，黃嘉妮指出，律師未向檢方查證，就公然質疑檢方變造錄音，是惡意曲解及控訴，已將遭質疑的李恆隆偵訊錄音檔交給法院，供律師調閱確認。

但蘇震清的妻子廖靖汝仍在庭後，在立法院舉行記者會，在眾多媒體面前質疑檢方偵訊錄音檔「人為變造」，為此，北檢20日下午發布新聞稿澄清「 臺北地檢署檢察官於偵訊時均同時有二套錄音設備同步錄音，針對上開質疑，本署檢察官已於法庭中明確表示，該影音光碟之音質雖有雜訊，然與人為變造全然無涉，本署另備有相同內容之連續錄音檔以供檢證，且該次偵訊，李○隆之三位選任辯護人均全程在場，偵訊結束並經受訊問人李○隆及三位辯護人確認筆錄無訛始簽名。」

北檢表示，就連李恆隆本人或李的律師，從來不曾質疑過檢方的偵訊過程，有不當訊問的情形，檢察官也指出，要麻煩立院給予預算，讓北檢能更新偵訊硬體設備，以免因為老舊故障問題，造成外界誤解。

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