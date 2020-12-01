SWAG徵選男優「機會來了」　老司機笑轉發：敢衝嗎？

▲SWAG舉辦男優徵選，成功引起話題。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

《SWAG》是新一代情色付費平台，不僅以「一對一私訊」為名，更主打「最專業的原創成人影片、自拍影片」，用「台灣本土」吸引使用者。就有網友今（1）日在PTT的Gossiping板上問卦「SWAG徵無酬勞男優」，分享官方活動報名頁面的截圖，只見上面寫著「SWAG 男優徵選」幾個大字，引發網友一陣熱論。

這位網友文中貼出截圖，只見頁面上寫著「SWAG 男優徵選」，「請填妥下方報名表，如提供不正確或不完整資料，報名資格將直接取消且不另行通知」，要填的基本資料則包括姓名、SWAG ID、電話、信箱等等。

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原PO也在文中貼出「活動辦法」，可以看到SWAG表示，該徵選為無酬勞性質活動，「報名者若收到正式錄用通知後，需提供近一個月的健康報告，並簽定肖像權授權同意書無償供 SWAG 推廣使用。」

SWAG也承諾，報名者提供的個人資料都會依個人資料保護法辦理，僅用以該活動及未來相關行銷活動等目的使用。最後原PO也好奇問道，「鄉民整天愛打嘴砲，機會來的時候敢衝嗎？」

活動成功引起討論，網友紛紛留言，「沒薪水還要授權肖像權，這樣划算嗎」、「還要自費體檢，笑死」、「連打工時薪都沒有就太扯」、「笑死，早就內定完了，還輪得到你嗎」、「這找不到人啦！如果只是為了洩慾，根本不會想去拍片。之前就有男優分享拍片很累，要維持硬度、要配合拍攝角度、各種奇怪姿勢，能不軟就很厲害，根本沒機會享受」、「用膝蓋想就知道工作跟玩不一樣。」