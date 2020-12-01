讚嘆搭「捷運橘線」都是毛衣正妹！　他曝1關鍵：都在這下車

▲有網友發問，捷運橘線是不是最多正妹出沒的路線。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站去年5月曾報導《最多正妹的2路線捷運！車廂匯聚「窄裙OL、時髦女大生」 網友搶搭》，當時有批踢踢鄉民在八卦版問卦，釣出老司機透露要看正妹的話，首選「文湖線」、「淡水信義線」。事隔一年，類似的話題又在PTT發燒，有男網友在WomenTalk板上發文「捷運橘線往迴龍484正妹最多的線？」引發討論。

這位男網友文中表示，他跟別人約迴龍站面交，結果沿途發現很多正妹，「今天天氣冷，毛衣顯胸真的很吸引我的目光。」原PO接著說，後來輔大站到了，一堆人都下車，他才發現原來是輔大的女學生。

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原PO忍不住讚嘆橘線、也就是「中和新蘆線」，「這條線因為輔大妹子的關係，成為捷運正妹最多的線了吧！」貼文一出，不少人馬上反駁，「你錯了，天母才是出正妹」、「大安區才出正妹！一堆上班族」、「藍線最多吧！」

▲有老司機認為，文湖線會看到許多黑絲襪窄裙OL。（示意圖／記者趙于婷攝）

另外，根據本站報導，先前老司機在卡提諾論壇詳細分析台北捷運各路線的優點，他說「文湖線」因為行經內湖科學園區，又會沿著復興南北路通過「大安」、「南京復興」、「忠孝復興」這三站，所以上班時間會看到許多窄裙、黑絲襪的OL；另外還有大直美麗華百貨加持，也會看到專櫃小姐。

再來就是《淡水信義線》，因為此線匯集了淡江大學、真理大學、文化大學、銘傳大學、聖約翰大學等，所以會有許多大學生搭乘。另外，淡水、信義區先前會有許多日韓觀光客，穿著時髦的女乘客不少。