大陸本土疫情新變化？　鍾南山：可能存在物傳人的問題

▲上海集裝箱出現感染事件，鐘南山提醒可能有物傳人風險。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

隨著香港爆發第四波疫情，大陸境外貨櫃出現傳染現象，顯示疫情傳播管道有新變化？根據大陸媒體中國青年報指出，大陸抗疫英雄、中國工程院院士鍾南山發出警示，「過去溯源輸入病例，談得比較多的是人傳人的問題，現在帶出一個新的課題，是物傳人的問題。」

該報導稱，鐘南山說，「現在出現的本土病例，實際出現很重要的問題，就是傳播的途徑問題。」不管是冷鏈的外包裝、冷鏈的污染還有集裝箱的密閉，這些都是環境、其它物體或是局部的空氣。從現在越來越多的報道來看，有可能存在一個物傳人的問題，而不僅是人傳人。

鍾南山表示，舉例青島一些冷鏈外包裝裡頭，分離出過活病毒，也不見得有一定有傳染性。重點是，這些東西途徑傳給人，是通過呼吸或觸摸進去，要達到多大濃度才會傳人，這些科學問題需要進一步研究的。

▲全世界疫苗處於研發間歇期，鍾南山建議必須把物傳人途徑搞清楚。（圖／路透）

目前大陸疫苗研發屬於間歇期，鍾南山指出，「有效的疫苗出來最少在明年初，這一段時間是一個間歇期，現在的辦法是靠防護預防，所以還要堅持。第二個方面，就是要把物傳人的途徑搞清楚。」

大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前接受央視採訪也表示，「對於接觸傳播，以前更多的認識是病人和健康人握手，或者共同觸摸把手。現在航空集裝器、冷鏈食品都實際上起到一個載體的作用。」

吳尊友說，在境外時，由於病人在勞動作業時是帶病上崗，在作業過程中污染了集裝箱，病毒浮在集裝箱上面，通過航空運輸在低溫的情況下到大陸，工作人員接觸到污染的集裝箱，因接觸造成感染。

嚴格來看，吳尊也認為，「從表象上來看好像是物傳人，實際上還是沒有離開呼吸道傳染病的傳播方式，叫做接觸傳播。」疫苗尚未出來前，民眾必須持續保持正確防疫衛生觀念。