美方多次突擊檢查中共黨員身分　華春瑩：嚴重的政治挑釁

▲陸媒指出，美方多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身分。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中國日報》報導，美國有關部門執法人員近期多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身分，包括輪船船員和赴美航班的機組人員。大陸外交部新聞發言人華春瑩30日證實，並怒斥「是對中方的嚴重政治挑釁」。

華春瑩表示，的確，一段時間以來，美方有關部門執法人員多次突擊檢查中方輪船船員，並且對中方多架次赴美航班的機組人員問詢、盤查，甄別他們的共產黨員身分。

華春瑩指出，美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁，也是「麥卡錫主義」死灰復燃和美反華勢力對中國全面遏制打壓的又一表現，違背歷史發展潮流，也不符合中美兩國人民希望友好交往的民心所向。

她強調，中方已就此向美方提出了嚴正交涉，「我們敦促美方立即停止有關錯誤行徑，停止製造意識形態對立，停止對中方的無理打壓，如果美方執意升級挑釁行動，中方必將採取反制措施。」

據《中國日報》30日報導，美國有關部門執法人員多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身分，截至11月11日，中方共有21艘輪船在美港口停靠時遭美突擊檢查，9月以來中方航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭問詢、盤查。

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