怒嗆陸抗疫英雄鍾南山　「這位女星」下場超慘

▲大陸女星沈佳欣怒嗆鍾南山。（圖／翻攝 沈佳欣微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸女明星沈佳欣27日在微博發文，怒嗆大陸抗疫英雄鍾南山院士，一直出現在電視鏡頭前，不知真正的成績是什麼，還為某間中藥廠家代言。消息曝光後引發很多網友的留言抗議，微博平台立刻進行帳號封禁。目前，大陸娛樂媒體最新消指出，沈佳欣疑似轉戰海外帳號發文，繼續挑戰鍾南山。

▲沈佳欣海外開帳號為自己發聲。（圖／翻攝 沈佳欣推特）

根據大陸媒體搜狐娛樂報的報導，沈佳欣在海外新開社交帳號，個人簡介是「因懟鍾南山被封殺！」其中，一篇29日置頂推文特地強調，自己被全網封殺只是時間問題，可能會丟工作，這次開通帳號，給自己留一個發生通氣口。

據了解，沈佳欣一夜之間變成大陸全民公敵，全來自27日一則微博文章，內文質疑鍾南山整天忙鏡頭一線，有什麼研究成果、發明什麼藥、治好幾個人？最後質疑鍾南山在疫情裡貢獻。

沈佳欣之後又發文，「一夜沒睡好，事件的影響越來越大，超出了我發文時的想象，難道網絡上容不得半句真話。」還有曾支持自己的很多粉絲和網友也開始指責，說是想要出名才做出此舉，並要求道歉，甚至還給公司施加壓力。

根據沈佳欣微博資料顯示，出身北京，代表影視作品有《七月七日晴》，微博認證身份是流行樂女歌手及演員，隸屬於華誼兄弟旗下藝人。事後，華誼兄弟28日立刻發文辟謠，表示網上關於「沈佳欣是華誼兄弟旗下藝人」為不實信息，否認沈佳欣是旗下藝人，與華誼兄弟無任何關係。並表示對於此次事件，將保留通過法律手段追究的權利。

▼華誼兄弟發文辟謠。（圖／翻攝 華誼兄弟）