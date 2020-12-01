拜登也憂心「中美軍事衝突？」　時殷弘：大陸應主動化解

▲未來拜登上任後中美變局依然詭譎。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國大選後的中美關係會有什麼樣的新變局？大陸知名國際關係學者時殷弘認為，拜登上任後不會同意川普之前反華政策，預計，未來美國對華政策也會相對穩定。另外，大陸應該主動出擊，避免中美軍事衝突。

拜登當選美國總統，對於大陸的利弊？大陸中國人民大學國際關係學院學術委員會主任時殷弘首先認為，「拜登很可能不同意川普政府從6月以來反覆宣告的對華根本目標。從今年6月以來，川普政府的公開宣告，對華根本目標是顛覆和取消共產黨在大陸的執政地位。」

再者，時殷弘進一步分析，「大陸學者一般認為，與川普相比，拜登不那麼狂野、粗俗，或是行為易變。」在這樣一個限度內，渴望給美國對華政策策略帶來較多的可預見性，也因此在這樣一個限度內帶來相應的穩定性。

▲目前中美現況，拜登更擔憂擦槍走火。（圖／路透）

目前中美局勢持續緊張，外界甚至評估可能會擦槍走火。對此，時殷弘分析，拜登行政團隊將更擔憂與大陸軍事衝突的可能性。這一點與川普政府相比，特別是與今年4月及往後川普政府相比，會更明顯。

時殷弘說，「拜登行政當局會更注意美中之間較高層的外交溝通和對話，或者說逆轉兩國間事實上好幾個月來的外交脫鈎。」最後，與大陸相似，拜登行政當局將在原則上利於全球治理和全球多邊主義。

▲大陸中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（圖／記者曾俊豪攝）

至於拜登當選美國總統對大陸的弊端？時殷弘說，首先，在台灣、香港、新疆、南海、西藏、大陸宗教狀況和人權狀況等重大問題上，必須認為拜登行政團隊與川普團隊相比不會有重大區別。尤其是在西藏、大陸宗教、人權一些重大問題上，很可能有過之而無不及。

時殷弘認為，「我相信在拜登行政團隊之下，對華的高技術脫鈎，將以相似的烈度繼續下去。針對大陸被指控的所謂在美顛覆、滲透情報活動的執法行動，也將以相似烈度繼續下去。」另外，全世界評論界廣泛談論的，拜登將在相當大的程度上修補美國在歐洲的同盟關係，美國在東亞、太平洋的同盟關係，從而主導或者促成一個較全面的所謂西方反華統一戰線。