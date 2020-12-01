蔣萬安遭反質詢　徐巧芯怒嗆蘇貞昌：繼續耍嘴皮早晚下台！

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，反問蔣萬安質詢內容。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，國民黨立委蔣萬安，提及有下鄉到屏東去看豬農，結果卻被蘇貞昌反問「你看哪一家？」蔣萬安拒絕回答還遭到民進黨立委訕笑。對此，國民黨台北市議員徐巧芯就在臉書開嗆，若蘇貞昌繼續耍嘴皮子，下台只是時間早晚的問題而已。

徐巧芯指出，蔣萬安當下不講出養豬場的名字，是因為以蘇貞昌的個性，問是假關心，實際上很有可能上演「牛肉麵事件2.0」，出動網軍、動用政府力量打擊養豬場，逼迫民眾、農民只能被壓著不敢吭聲。

徐巧芯表示，實際上有沒有養豬場對萊豬進口有意見？證據會說話，蔣萬安確實有到屏東實地考察，豬農也表示對政府決策不滿。只是礙於政府的壓力，希望低調，只好要求上馬賽克處理。

徐巧芯也疑惑，什麼時候民眾、農民反映對政府的不同意見，開始會莫名的感到恐懼？民進黨立委身為民意代表，對這種現象不但不思檢討，竟然在議場哈哈大笑，更顯示出自己也是縱容行政院「霸凌式治國」的幫兇。

徐巧芯批評，蘇貞昌的「霸凌式治國」已經讓他自己的滿意度掉到谷底，成為目前全台灣民眾最討厭的政治人物第一名，「他要這樣繼續耍嘴皮子，不代表能夠贏到民心，行政院長要繼續這樣搞，下台只是時間早晚的問題而已。」

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