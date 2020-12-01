　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南藍軍重批：市府讓不合法旅館變防疫旅館　籲政風檢調追查

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南藍軍重批市府讓不合法旅館變防疫旅館，恐成防疫破口，要求政風單位了解，並請檢調深入追查，防疫攸關人命，豈容破口出現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南藍軍重批市府讓不合法旅館變防疫旅館，恐成防疫破口，要求政風單位了解，並請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎確診病例因外籍移工入境而暴增，台南市議員蔡育輝接獲陳情有人施壓，讓不合法旅館成防疫旅館，業者兩度檢舉無效，台南市議會國民黨團怒批疫情又升溫，台南市政府觀旅局、衛生局居然包庇，讓不合法旅館成防疫破口。

台南市議會國民黨團質問，到底有多少家不合法旅館？要求政風單位了解，並請檢調深入追查，防疫攸關人命，豈容破口出現。

台南市議會國民黨團書記長王家貞、議員蔡育輝、蔡淑惠、李鎮國、尤榮智、洪玉鳳、許至椿、李中岑、林燕祝，召開『不合法旅館變防疫旅館，台南市府包庇？』記者會，台南市政府觀旅局長郭貞慧、衛生局長許以霖、勞工局長王鑫基、政風處長許志雲與會。

蔡育輝指出，真是太離譜，跟他檢舉的業者之前就跟觀旅局和衛生局檢舉了兩次，有家旅館合法申請18間房間當防疫之用，沒想到又把另外34間沒申請的房間當外勞防疫之用，勞工局都沒同意，就違法把外勞往非法營業房間塞，跟觀旅局反映，觀旅局竟回，已經刪除那間旅館補助金100多萬，所以不再開罰，但現在衛生局開出居家檢疫每日住宿費是2000元，52間房間30天就有312萬元，扣除成本假設每月100萬元，淨利也有200萬元，旅館根本不在乎100萬補助金。

蔡育輝表示，讓人憂心的是衛生所早就發現這情形，衛生局也沒調查，原本衛生局要掌控防疫旅館進住人數，結果核可人數超標，也沒確認旅館房間是不合法， 業者一直找有力人士來施壓，要求勞工局趕快查核讓他可招收外勞，台南市出現防疫破口誰負責？

王家貞說，印尼移工20例染新冠肺炎讓人心驚膽戰，因為歐美疫情升高年終回國避難者也增加，疫苗傳言紛紛，但國內防疫旅館在量跟質都不足，現在還有人發國難財沒申請就用防疫旅館招客，這樣的防疫破口該如何防堵？

尤榮智強調，市府應徹查不合法的防疫旅館有幾間？沒申請沒核准就不准作為防疫旅館。蔡淑惠表示，這起檢舉案顯示各局處都是知情，但橫向聯繫卻畏首畏尾不敢作為，109年編列350萬執行稽查台南市有幾間不合法旅館？110年又編418萬元，結果為何會出現這樣的稽查結果？

林燕祝強調市府要調查到底有幾家旅館違法作為防疫旅館，一下說兩家一下三家，市府局處根本沒建立橫向聯繫。許至椿也認為程序不符就不能讓外勞入住作為防疫之用。李中岑不滿觀旅局一直推諉責任，根據檢舉這家旅館未經核准就做防疫旅館，已好一陣子，為何觀旅局、衛生局都不知？是在放水還是放縱，觀旅局等單位難道不知防疫不容有破口嗎？

李鎮國也說，市府與違法防疫旅館業者私下簽約，當作是居家檢疫作為，是不負責任的態度，既然是防疫旅館，就必須以商業模式規範才能作為外勞防疫之用。

台南市觀旅局長郭貞慧坦承這家旅館有34房間未經核准就做防疫之用，另間也有24房間也出現同樣狀況。衛生局長許以霖也承認，目前台南市有21案385床移工宿舍。

台南市議會國民黨團要求台南市府要深入稽查和把關，看有多少不合格的防疫旅館和民宅作為防疫之用，也要求政風單位了解市府局處是否包庇？為了市民生命健康，更請檢調深入追查，絕不容台南市出現防疫破口？

據了解，台南市議會議長郭信良在主持大會時，要求市府主持跨局處會議，市長黃偉哲答詢說，會召開跨局處會議並清查究竟有多少不合法旅館。


＊下殺2折超划算＊

ET快訊
手淫過激猝死！洋男遺體「生殖器密麻咬痕」高大成曝原因
辦20張卡滿足渣男友！女星「外拍脫光還債」照片全被PO網
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

檢方稱蘇震清偵訊音檔有雜訊因「設備不良」　羅承宗：無稽之談

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」　不信吃萊豬能提升台灣國際地位

柯文哲下令封殺日租套房：先堵防疫破口　「以前沒有用力在查」

台南藍軍重批：市府讓不合法旅館變防疫旅館　籲政風檢調追查

40.6分飆升72.8分！2020幸福城市大調查　台中進步8名

傳參選民進黨北市黨部主委？　吳怡農：比我有經驗的前輩很多

王婉諭收公務電郵「從我的華為手機傳送」　憂大陸監控竊取資料

打造雲林文化新亮點　立委林文瑞爭取中央16.7億維修４大歷史建物

蔣萬安遭反質詢　徐巧芯怒嗆蘇貞昌：繼續耍嘴皮早晚下台！

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

原住民神級組曲！台東人一定會　圍在一塊唱：下雨天是個喝酒天

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

檢方稱蘇震清偵訊音檔有雜訊因「設備不良」　羅承宗：無稽之談

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」　不信吃萊豬能提升台灣國際地位

柯文哲下令封殺日租套房：先堵防疫破口　「以前沒有用力在查」

台南藍軍重批：市府讓不合法旅館變防疫旅館　籲政風檢調追查

40.6分飆升72.8分！2020幸福城市大調查　台中進步8名

傳參選民進黨北市黨部主委？　吳怡農：比我有經驗的前輩很多

王婉諭收公務電郵「從我的華為手機傳送」　憂大陸監控竊取資料

打造雲林文化新亮點　立委林文瑞爭取中央16.7億維修４大歷史建物

蔣萬安遭反質詢　徐巧芯怒嗆蘇貞昌：繼續耍嘴皮早晚下台！

中職／彭政閔球員生涯最後球員卡　2019中職球員卡明天開賣

玖壹壹自豪：哪有這麼好的工作！　「8員工0離職」公司福利曝光

國三生連抽4年電子煙　呼吸喘送院掛急診...肺部發白浸潤

餐廳推廣LINE Pay！業務搶闆娘手機「逼改私人密碼」　超扯行徑曝

19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招　糖爹硬上輸掉全家

前尼克記者「堅信林書豪將返籃網」　林來瘋恩師丹東尼也在這

羅志祥「空中極樂泳池」犯天龍國大忌！Sway曝尷尬下場：感謝柯P

快訊／奧萬大翻車1死20傷！司機「過失致死罪嫌」5萬元交保

SBL／迎戰P.League+　SBL五強誓言「Fight Back」

王浩宇稱家樂福美牛是萊牛 　罷王總部直接舉發！PO報案三聯單

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

政治熱門新聞

台灣會踏上哪國後塵？網秒選這國

六合夜市辦桌變試喝　經發局處長遭拔官

影／蔣萬安下鄉護豬農影片曝！

勞動基金虧749億！國民黨FB轟民進黨

林為洲爆黨團大會遭行政院警官隊監視

政院花公帑攻擊在野黨　蘇貞昌道歉了

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛　台灣人越吃越多也沒出事

陳柏惟自封立院風紀嗆聲「林為洲是誰」：對雜碎沒記憶

中正一分局長女兒：請秉持政治正確

羅志祥被爆偷蓋游泳池　北市回應了

中天關定了？陳耀祥透露CH52最新動向

民眾黨爆：行政院花1.03億大內宣、年花680萬養9位小編

陳其邁上任百日　綠85分

陳其邁上任100天施政滿意度69.3%

更多熱門

相關新聞

極短期商務客福音！出境3天內回國免檢驗報告

極短期商務客福音！出境3天內回國免檢驗報告

秋冬專案今天上路，入境者須附核酸檢驗報告。指揮中心表示，不少民眾短期出國換護照、辦點事就回國，只要在出境3天內回國，可免附檢驗報告，但入境仍須自費採檢及居家檢疫。

一看聖誕限定口罩　網笑噴：是用過的棉棉

一看聖誕限定口罩　網笑噴：是用過的棉棉

中市府：12月1日起進市府全程戴口罩

中市府：12月1日起進市府全程戴口罩

秋冬防疫專案12月1日上路　八大類場所配戴口罩

秋冬防疫專案12月1日上路　八大類場所配戴口罩

愛滋感染率連3年下降！疾管署估今年再減2成

愛滋感染率連3年下降！疾管署估今年再減2成

關鍵字：

台南藍軍不合法旅館防疫旅館防疫破口

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

薄紗舞孃台上熱舞擠胸！跳一半遭連轟3槍

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

潘瑋柏嫩妻開趴「6閨蜜全撞臉」！網傻：根本6胞胎

網紅可樂不是哈士奇心肌梗塞離世

羅志祥內湖5億豪宅「偷蓋空中極樂游泳池」！

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面