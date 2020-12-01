台南藍軍重批：市府讓不合法旅館變防疫旅館　籲政風檢調追查

▲台南藍軍重批市府讓不合法旅館變防疫旅館，恐成防疫破口，要求政風單位了解，並請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎確診病例因外籍移工入境而暴增，台南市議員蔡育輝接獲陳情有人施壓，讓不合法旅館成防疫旅館，業者兩度檢舉無效，台南市議會國民黨團怒批疫情又升溫，台南市政府觀旅局、衛生局居然包庇，讓不合法旅館成防疫破口。

台南市議會國民黨團質問，到底有多少家不合法旅館？要求政風單位了解，並請檢調深入追查，防疫攸關人命，豈容破口出現。

台南市議會國民黨團書記長王家貞、議員蔡育輝、蔡淑惠、李鎮國、尤榮智、洪玉鳳、許至椿、李中岑、林燕祝，召開『不合法旅館變防疫旅館，台南市府包庇？』記者會，台南市政府觀旅局長郭貞慧、衛生局長許以霖、勞工局長王鑫基、政風處長許志雲與會。

蔡育輝指出，真是太離譜，跟他檢舉的業者之前就跟觀旅局和衛生局檢舉了兩次，有家旅館合法申請18間房間當防疫之用，沒想到又把另外34間沒申請的房間當外勞防疫之用，勞工局都沒同意，就違法把外勞往非法營業房間塞，跟觀旅局反映，觀旅局竟回，已經刪除那間旅館補助金100多萬，所以不再開罰，但現在衛生局開出居家檢疫每日住宿費是2000元，52間房間30天就有312萬元，扣除成本假設每月100萬元，淨利也有200萬元，旅館根本不在乎100萬補助金。

蔡育輝表示，讓人憂心的是衛生所早就發現這情形，衛生局也沒調查，原本衛生局要掌控防疫旅館進住人數，結果核可人數超標，也沒確認旅館房間是不合法， 業者一直找有力人士來施壓，要求勞工局趕快查核讓他可招收外勞，台南市出現防疫破口誰負責？

王家貞說，印尼移工20例染新冠肺炎讓人心驚膽戰，因為歐美疫情升高年終回國避難者也增加，疫苗傳言紛紛，但國內防疫旅館在量跟質都不足，現在還有人發國難財沒申請就用防疫旅館招客，這樣的防疫破口該如何防堵？



尤榮智強調，市府應徹查不合法的防疫旅館有幾間？沒申請沒核准就不准作為防疫旅館。蔡淑惠表示，這起檢舉案顯示各局處都是知情，但橫向聯繫卻畏首畏尾不敢作為，109年編列350萬執行稽查台南市有幾間不合法旅館？110年又編418萬元，結果為何會出現這樣的稽查結果？

林燕祝強調市府要調查到底有幾家旅館違法作為防疫旅館，一下說兩家一下三家，市府局處根本沒建立橫向聯繫。許至椿也認為程序不符就不能讓外勞入住作為防疫之用。李中岑不滿觀旅局一直推諉責任，根據檢舉這家旅館未經核准就做防疫旅館，已好一陣子，為何觀旅局、衛生局都不知？是在放水還是放縱，觀旅局等單位難道不知防疫不容有破口嗎？

李鎮國也說，市府與違法防疫旅館業者私下簽約，當作是居家檢疫作為，是不負責任的態度，既然是防疫旅館，就必須以商業模式規範才能作為外勞防疫之用。

台南市觀旅局長郭貞慧坦承這家旅館有34房間未經核准就做防疫之用，另間也有24房間也出現同樣狀況。衛生局長許以霖也承認，目前台南市有21案385床移工宿舍。

台南市議會國民黨團要求台南市府要深入稽查和把關，看有多少不合格的防疫旅館和民宅作為防疫之用，也要求政風單位了解市府局處是否包庇？為了市民生命健康，更請檢調深入追查，絕不容台南市出現防疫破口？



據了解，台南市議會議長郭信良在主持大會時，要求市府主持跨局處會議，市長黃偉哲答詢說，會召開跨局處會議並清查究竟有多少不合法旅館。



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