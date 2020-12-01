衛生棉大檢測11件標示不符、1件品質不合格　經濟部：依法下架回收

▲經濟部標準檢驗局公布市售衛生棉的檢測結果，1件品質不符規定，11件標示初步查核不符合，將依法下架並開罰。（圖／經濟部提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

為了瞭解市售「衛生棉」商品的安全性，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，於上半年購買20件「衛生棉」進行檢測，結果有1件品質不符規定，11件標示初步查核不符合，將依法下架並開罰。

本次檢測衛生棉共20件，產地為台灣5件、中國大陸10件、日本2件、泰國1件、越南1件及瑞典1件。20件抽樣產品中，此款「英國綠可兒有機衛生棉」品質不合格，在「表面乾爽性（回滲量）」超出標準，將依「消費者保護法」規定下架回收。

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標準檢驗局說明，「品質項目」檢測不符合商品是「表面乾爽性」項目不符合，使用風險包括恐無法維持表面乾爽，影響舒適度；以及敏感部位長時間處於潮濕環境下，可能造成皮膚刺激或過敏，導致感染機會。

另外，還有11件中文標示不合規定，包括「甜睡棉柔」、「蘆薈衛生棉」」、「草本精華超薄潔翼衛生棉」、「漢方超薄透氣衛生棉」、「Dailix抑菌抗敏淨味超乾爽透氣衛生棉」、「木槿花悠涼草本衛生棉日用」、「唯白VD」、「日本Naturamoon 天然棉衛生棉」、「悅舒適漢方草本衛生棉」、「英國綠可兒有機衛生棉」、「優麗潔小天使衛生棉」，將依法辦理下架，並請廠商回收改善。至於「標示項目」不符合規定的商品，則移請經濟部中部辦公室辦理後續處置。

準檢驗局呼籲消費者，選購衛生棉商品時，須選購有完整中文標示的商品，標示內容應包括「廠商名稱、電話、地址、製造日期及原產地等資料」，另外，網路選購商品時，也應注意銷售網頁是否主動揭示商品資訊，倘買到不符合商品時，應儘速與網路賣家或網購平台聯繫。

▲經濟部查驗衛生棉。（圖／經濟部臉書）