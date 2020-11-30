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母親遭同事刺胸慘死！女兒痛哭「一家三口剩我」：本想幫妳買蛋糕

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▲▼刺死女同事。（圖／《東森新聞》）

▲女員工遭到同事刺傷慘死，女兒悲痛發文。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

高雄48歲的郭姓男子持刀殺死女同事，一審被判傷害致死罪，沒想到二審改判殺人，8年的刑期延長到14年，讓兇手的母親痛哭。對此，死者的女兒崩潰說明，本來想用人生第一份薪水幫媽媽買蛋糕，沒想到現在一家三口剩她一人，「我真的很想念你們。」

根據《東森新聞》報導，62歲的工廠女員工去年5月與48歲的郭姓男員工發生衝突，遭到對方持刀刺左胸，送醫後宣告不治。郭男一審被判傷害致死罪，當時刑期是8年，沒想到二審改判殺人罪，刑期變成14年，原因是「手段兇殘」，而且至今仍未與被害家屬和解。

兇手的母親聽到判決，忍不住淚崩，兒子很老實，平時在職場都被欺負，就連閃個身都會被罵，真的被糟蹋到沒辦法，才拿了牛排刀，警告女員工「不要太過分」。

▼兇手的媽媽說，兒子被欺負到真的沒辦法，才會拿刀出來。（圖／《東森新聞》）

▲▼刺死女同事。（圖／《東森新聞》）

兇手的母親說，兒子不斷被譏笑，甚至還被說是「穿裙子的喔（嘲諷兇手是女人）」，真的受不了，動手行兇，後來自行打電話自首，沒想到對方的家屬一共要求1,200萬元的和解金，「婦人的媽媽要300萬、她親生女兒也是300萬，還有她兩個不是親生的，嫁過去、不是親生的兩個兒子，不是親生的，也是300萬、300萬！」

對此，死者的鄰居指出，雖然很少看到死者的女兒，但就算真的看到了，大家也很有默契，不會過問這件事情。女兒遭遇喪母，在社交媒體上貼出一家三口的合照，懷念父母親。

▼兩人發生口角，男子持刀刺死女同事。（圖／《東森新聞》）

▲▼刺死女同事。（圖／《東森新聞》）

死者的女兒貼文寫下，原先想用人生的第一份薪水，幫媽媽過母親節，「後來妳生日，幫妳買了大蛋糕，謝謝妳辛苦的照顧，看到妳為我煮的飯菜，我們一起想著父親，妳說我們是最幸福的家庭，我愛你們，真的很想念你們。」

據了解，這個家庭原先十分美滿，但父親在女兒國中時癌末過世，母親現在又碰上殺人案，意外慘死，一家三口只剩一個人，這次的判決可能能帶給女兒一點安慰。

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▼女兒在IG在悲痛PO文。（圖／《東森新聞》）

▲▼刺死女同事。（圖／《東森新聞》）

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