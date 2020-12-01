饒河夜市「地產王」孽子爭產　「肉魯啊」爆母頭失心跳弟救遭斷臂

▲詹男在家中殺害老母親，警消獲報趕往救人。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北詹姓男子平常靠著母親在饒河街店面租金過生活，卻長期為了父親死後的財產分配，和家人鬧不愉快，10月2日凌晨，詹男趁母親熟睡時，持大型釘拔「肉魯阿」攻擊母親頭部，母親頭破血流哀號驚醒同住的詹男弟弟，詹男又跑去追打弟弟，詹母一度沒有生命跡象，經送醫急救搶回一命，台北地檢署依殺人未遂等罪起訴詹男。

警方調查，70歲的詹母在北市松山區擁有獨棟雙拼公寓，前門面相八德路，後門就是熱鬧的饒河街夜市，詹母和2個兒子就住在公寓2樓，母子3人都靠店面和3、4樓的套房租金生活，50歲的詹男因吸毒精神狀況不穩定，一直對父親死後的財產分配感到不滿，時常和家人發生爭執。

10月2日凌晨2時許，詹男返回家中，拿大型釘拔朝床上熟睡的母親猛砸，弟弟聽到母親哀號上前制止，也被詹男追擊打斷右手，跑到陽台求救，路人幫忙報警，詹母一度休克沒了呼吸心跳，送機救回一命後，詹男辯稱只是想打傷母親手腳教訓，但因老母親頭部重創，檢察官認定他有殺人犯意，因此依殺人未遂等罪起訴。

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