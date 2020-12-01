愛上捐精子！超狂暖男1年成23嬰兒「父親」　造人嗨過頭下場慘了

▲捐精子變成潘艾倫的愛好。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

澳洲40歲的越南裔男子潘艾倫（Alan Phan，音譯）熱衷於捐精子，過去1年就成為了23名嬰兒的「父親」，他本人也表示感到意外。不過，他也因涉嫌違反維多利亞省對捐精的「造人」數量規定上限，目前正被當局調查。

綜合外電報導，潘艾倫來自布里斯班，本身有妻子及育有2名孩子，但他希望透過捐精的方式，幫助想當父母的夫妻完成心願。在過去1年他就因捐精，成為了23名嬰兒的「父親」，更被當地媒體形容是澳洲非官方「最多產」的精子捐贈者。

除了透過官方正式的診所，潘艾倫還會在網上一些非正式渠道捐精。不過根據維多利亞省法律，捐精者連同自己的伴侶，最多只能幫助10名女性生育，潘艾倫因此涉嫌違規，正被維多利亞省生育管理局（VARTA）調查。

潘艾倫無奈表示，最初只打算捐精9次，但當已夠9次時，突然在耶誕節收到一名女性傳訊息，指捐精成功了，成為其第10次捐精，他心想反正已超額就再多幫數個，後來變成嗜好，類似全職工作。

潘艾倫感嘆，自己是澳洲首個越南裔捐精者，對自己精子的需求如此大，感到意外。對於潘艾倫的做法，VARTA總監約翰遜（Louise Johnson）批評是悲傷和天真得令人難以置信，並指在同意捐贈的過程中，向診所提供誤導性資訊屬於違法。

▼ 潘艾倫 。（圖／翻攝自臉書）