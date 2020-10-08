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他自願「真槍捐精」…直接床上完事！伴侶還在旁邊看　已造150娃

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▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲喬伊（Joe）提供精子幫助女子懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／編譯

英國一名49歲男子是從2008年開始，四處向想要懷孕的女子捐出自己的精子，且採用的是「真槍實彈」的取精方式，不收取任何費用，至今已幫助來自世界各地的女子生下至少150名孩子。

根據《太陽報》報導，現年49歲的喬伊（Joe）從2008年開始捐精，平均每年會有10個孩子出生，且所有交易都不收取報酬，「我的目標是持續捐精到90歲。」喬伊的客戶遍佈世界各地，從美國、阿根廷、義大利、新加坡到菲律賓都有，主要的捐精方式可分為「自然性交」、「部分性交」與「人工性交」。

自然性交（NI）顧名思義就是向一般男女一樣進行性行為，親吻、愛撫等前戲都不會少，最後直接射精在女子體內；部分性交（PI）則是不進行任何前戲，而是直接在有生理反應的情況下進行性行為；最後則是「人工性交」，喬伊會直接將精液交給客戶，由他們決定如何使用。

喬伊最近一次交易是在5日晚上，當天他替一對同性夫妻提供服務，而當他與其中一名女性辦事的時候，女子的另一半就在旁邊觀看。完事之後，喬伊還對她們說，「祝你好運，我希望你在兩周後能有好消息。」

喬伊說，他不擔心這些孩子是否認他為父親，只有一些孩子的出生證明會寫他的名字，「他們當然有我的基因，但我把決定權交給他們的母親，有些人會傳給我孩子的照片，那也很好，如果任務結束後她們不讓我跟孩子見面，那我也沒關係。」

喬伊提到，他每年都會做一次性病檢查，「我的做法沒受到管制，所以難免會有風險，但母親自己也會做產檢，她會知道孩子是否有問題。」很多人會擔心因為孩子太多，將來可能會發生亂倫的問題，但他認為，只有一兩百個孩子不至於會發生亂倫，所以他並不擔心這個問題。

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