2萬粉絲！IG粗話「他媽的」譙媒體　護分局爸正妹竟是兔界名人

▲陳明志女兒是知名網紅，常在影音平台放上自己和2隻兔子的生活點滴，在兔界擁有超高人氣。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

行政院前發言人丁怡銘因萊牛風波被依《食安法》告發，他昨日到中正一分局作筆錄，分局長陳明志卻被質疑在丁離開時為他遮掩護航，陳明志事後辯稱自己是趕著去參加公祭，但陳的女兒卻在社群媒體上自爆，指父親當天是回家吃飯，此言論再招來媒體痛罵，陳明志則在一片斥責聲中退出媒體群組。

▲陳明志自稱昨晚是趕著參加公祭，其女兒卻在社群軟體貼文，指父親是回家吃飯。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳明志女兒是名網紅，常在影音平台放上自己和2隻兔子的生活點滴，並介紹飼養兔子的知識大全，網路上有近2萬粉絲，在「兔界」更擁超高人氣。

但昨日下午，丁怡銘因萊牛風波到到中正一分局作筆錄，大批媒體在警局外等候，員警傍晚時在車道口架起紅龍，隨即有車輛行駛出場，媒體以為是丁怡銘離開而拍攝，警方卻在晚間6時許澄清該車是陳明志座車，被質疑警方刻意調虎離山，讓丁怡銘享特權待遇。

陳明志事後解釋，自己當時趕著去公祭，被媒體誤拍才沒停車解釋，但陳明志女兒昨日晚間在社群軟體貼文，指父親昨晚是回家吃飯，還抱怨大量電話讓爸爸不能好好用餐，連白飯都吃不到半碗，質問「回家有錯嗎？他媽的」。

陳明志真實行程遭女兒爆料，大批媒體將炮火對向中正一警分局，質疑警方公然說謊，陳明志疑似無法招架各方指責，最後在一片斥責聲中退出媒體群組。

▲陳明志突然退出分局警媒LINE群組。

延伸閱讀

▸ 巴士遊南投奧萬大翻覆 1人死亡20人受傷

▸ 男分送食物給街友…下秒竟見「麵包丟水溝」 網怒：不值得同情

▸ 老師講台前上課 大學情侶教室內「唇齒交纏」勾頸熱吻…後排同學尷尬苦笑