　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2萬粉絲！IG粗話「他媽的」譙媒體　護分局爸正妹竟是兔界名人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

陳明志女兒是知名網紅，常在影音平台放上自己和2隻兔子的生活點滴，在兔界擁有超高人氣。（圖／翻攝畫面）

▲陳明志女兒是知名網紅，常在影音平台放上自己和2隻兔子的生活點滴，在兔界擁有超高人氣。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

行政院前發言人丁怡銘因萊牛風波被依《食安法》告發，他昨日到中正一分局作筆錄，分局長陳明志卻被質疑在丁離開時為他遮掩護航，陳明志事後辯稱自己是趕著去參加公祭，但陳的女兒卻在社群媒體上自爆，指父親當天是回家吃飯，此言論再招來媒體痛罵，陳明志則在一片斥責聲中退出媒體群組。

陳明志自稱昨晚是趕著參加公祭，其女兒卻在社群軟體貼文，指父親是回家吃飯。（圖／翻攝畫面）

▲陳明志自稱昨晚是趕著參加公祭，其女兒卻在社群軟體貼文，指父親是回家吃飯。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳明志女兒是名網紅，常在影音平台放上自己和2隻兔子的生活點滴，並介紹飼養兔子的知識大全，網路上有近2萬粉絲，在「兔界」更擁超高人氣。

但昨日下午，丁怡銘因萊牛風波到到中正一分局作筆錄，大批媒體在警局外等候，員警傍晚時在車道口架起紅龍，隨即有車輛行駛出場，媒體以為是丁怡銘離開而拍攝，警方卻在晚間6時許澄清該車是陳明志座車，被質疑警方刻意調虎離山，讓丁怡銘享特權待遇。

陳明志事後解釋，自己當時趕著去公祭，被媒體誤拍才沒停車解釋，但陳明志女兒昨日晚間在社群軟體貼文，指父親昨晚是回家吃飯，還抱怨大量電話讓爸爸不能好好用餐，連白飯都吃不到半碗，質問「回家有錯嗎？他媽的」。

陳明志真實行程遭女兒爆料，大批媒體將炮火對向中正一警分局，質疑警方公然說謊，陳明志疑似無法招架各方指責，最後在一片斥責聲中退出媒體群組。

▲陳明志突然退出分局警媒LINE群組。

延伸閱讀
巴士遊南投奧萬大翻覆　1人死亡20人受傷
男分送食物給街友…下秒竟見「麵包丟水溝」　網怒：不值得同情
老師講台前上課　大學情侶教室內「唇齒交纏」勾頸熱吻…後排同學尷尬苦笑

ET快訊
本土劇女星遊覽車叫賣　慘遭酸「沒戲拍才來」
小S謝蔡依林「讓我再紅」被抓包複製貼上　爆笑回應
奧萬大翻車20傷者現況曝　「不敢再搭巴士」業者發紅包壓驚
發票號碼全包了　花1億元「淨賺4484萬」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

丁小芹約好報到入監！若再放鳥將遭上銬拘提　警界警告：很難看

換照不過提告「要NCC留住52台」　中天律師：訴訟大機率會贏

嗆殺公務員李明彥無罪竟當庭錄影臉書直播　恐遭裁罰30萬

返台通緝犯確診入監再隔離治療　桃監實施同舍收容人暫停接見

奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士　業者發紅包壓驚

不厭亭常被誤認在九份！雙溪區公所「噴紅漆出招」　被罵翻急洗掉

2萬粉絲！IG粗話「他媽的」譙媒體　護分局爸正妹竟是兔界名人

三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

丁小芹約好報到入監！若再放鳥將遭上銬拘提　警界警告：很難看

換照不過提告「要NCC留住52台」　中天律師：訴訟大機率會贏

嗆殺公務員李明彥無罪竟當庭錄影臉書直播　恐遭裁罰30萬

返台通緝犯確診入監再隔離治療　桃監實施同舍收容人暫停接見

奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士　業者發紅包壓驚

不厭亭常被誤認在九份！雙溪區公所「噴紅漆出招」　被罵翻急洗掉

2萬粉絲！IG粗話「他媽的」譙媒體　護分局爸正妹竟是兔界名人

三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

黃崇仁：疫情後晶片需求「相當恐怖」、未來五年產能是兵家必爭地

鬼滅之刃催生90後「煉金術」！　財經主播張予馨用3招做自己的財務長

SBL／「喬丹女婿」超標將剃髮補測　洋將身高丈量3隊過關

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎進駐！神衣配件、百年文物首度展出

她肚子痛到打滾！醫挖出「黑髮糞石」卡腸子　媽心疼：壓力大就吞

原來要傳給他！貴妃「露毛照」真相反轉　外流意外曝泰王特殊愛好

快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

快訊／洗發票效應　財政部考慮「故意的小額消費」不給獎！

黃子佼「孟耿如怕老了，我走了」婚後8個月拚生子：不想讓她有遺憾

大專棒聯／韓籍韓盛宇旅台排斥臭豆腐　喜歡王柏融與陳真

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

即／南投奧萬大遊覽車翻覆！「1命危、5重傷」搶救中

嘉義家具廠全面燃燒

25歲女國道墜車恐截肢　男友父揭關鍵

猛打413通電話　人妻淚訴：下體長期發炎

即／奧萬大21人遊覽車翻覆！1男遭甩出車外慘死

獨／愛爸深夜搶救浪喵自撞成焦屍

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

快訊／醉漢開車逆向上交流道 自撞牆飛出車外倒地不起

彰化139線死亡彎道又出事！男大生騎車撞行道樹亡

拿大客車駕照罰6000元　騎士神逆轉

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

自製「震樓神器」撞天花板　科技男遭拘提

獨／奧萬大1死20傷　高統董娘說話了

更多熱門

相關新聞

中正一分局長愛女槓記者曝「丁怡銘早離開」　徐巧芯：說法前後落差

中正一分局長愛女槓記者曝「丁怡銘早離開」　徐巧芯：說法前後落差

前行政院發言人丁怡銘29日結束應訊，疑受到中正一分局高規禮遇而擺脫媒體，使得分局長陳明志捲入「調虎離山」風波，護父心切的陳明志女兒更在IG怒罵記者髒話「哄幹膩」，並爆出當天爸爸是回家吃飯去了。對此，北市議員徐巧芯30日砲轟，女兒的說法與陳明志前後有落差，且記者在媒體群詢問，他不回應直接「退群」。

單親媽險殺子！多年後愧疚問「恨媽媽」嗎

單親媽險殺子！多年後愧疚問「恨媽媽」嗎

中正一分局長女兒網槓記者：「哄Ｘ膩」、「回家有錯嗎他X的」

中正一分局長女兒網槓記者：「哄Ｘ膩」、「回家有錯嗎他X的」

FoodPanda徵首席試吃官月領近130K

FoodPanda徵首席試吃官月領近130K

為奪產「賜死媽」！老母親心碎出庭　逆子嗆：假的

為奪產「賜死媽」！老母親心碎出庭　逆子嗆：假的

關鍵字：

陳明志周刊王

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

即／南投奧萬大遊覽車翻覆！「1命危、5重傷」搶救中

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面